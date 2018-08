Spółki ubezpieczeniowe BZ WBK-Aviva zanotowały 58,6 mln zł zysku netto w I półr.



Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Zysk netto BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych wyniósł 34,39 mln zł w I połowie 2018 r. wobec 37,03 mln zł rok wcześniej, zaś zysk BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie zwiększył się do 24,18 mln zł w porównaniu z 23,17 mln zł rok wcześniej, podały spółki. Ogółem zysk wyniósł 58,6 mln zł wobec 60,2 mln zł rok wcześniej.

Składka przypisana brutto spółki majątkowej wyniosła 65,84 mln zł wobec 112,04 mln zł rok wcześniej, zaś składka spółki życiowej (z wyłączeniem produktów inwestycyjnych) wyniosła 130,99 mln zł wobec 94,29 mln zł w I poł. 2017 r.

"Spółki konsekwentnie rozwijają sprzedaż produktów niepowiązanych z ofertą kredytową banku, która przyniosła w pierwszych sześciu miesiącach tego roku składkę o 5% wyższą w stosunku do pierwszego półrocza 2017 roku. Systematycznie rośnie też wysokość wypłaconych świadczeń ubezpieczeniowych: w tym samym czasie do klientów trafiło prawie 20,6 mln złotych z tytułu świadczeń i odszkodowań z ubezpieczeń ochronnych" - czytamy w komunikacie.

Wynik techniczny spółki majątkowej wyniósł 38,7 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 42,74 mln zł rok wcześniej, zaś w spółce życiowej wynik ten wyniósł 32,04 mln zł w porównaniu z 31 mln zł rok wcześniej.

Wypłacone świadczenia i odszkodowania wyniosły w I poł. br. w spółce majątkowej 8,83 mln zł (8,06 mln zł w I poł. 2017 r.), zaś w spółce życiowej sięgnęły 11,72 mln zł (9,71 mln zł rok wcześniej).

"Wspólnie z Bankiem Zachodnim WBK S.A. od 10 lat działamy na rynku bancassurance. Zaufało nam już ponad 1,3 mln klientów. W tym okresie wypłaciliśmy w sumie 265 mln zł odszkodowań. Wygodnie, w swoim banku, klient może zabezpieczyć siebie, rodzinę, dom oraz firmę na wypadek trudnych sytuacji losowych. Skorzysta z oferty ochronnej dopasowanej do swoich potrzeb. Pomagamy w spłacie kredytu w przypadku m.in. śmierci, utraty pracy czy zdrowia. Dbamy także o stabilność finansową, gdy coś złego stanie się z majątkiem, zakładem pracy lub działalnością naszych klientów. Cały czas pracujemy nad dalszym rozwojem oferty i podnosimy standardy obsługi klienta" - powiedział prezes BZ WBK Aviva Krzysztof Charchuła, cytowany w komunikacie.

Wskazał, że spółki dynamicznie i konsekwentnie kontynuują rozwój sprzedaży ubezpieczeń w kanałach direct (internet, mobile, ATM, telefon) - w pierwszym półroczu 2018 składka z ubezpieczeń niepowiązanych z produktem bankowym pozyskana w kanałach direct była o 84% większa niż w analogicznym okresie 2017 roku.

BZ WBK-Aviva podała, że w związku ze zmianą marki Banku Zachodniego WBK na Santander Polska spółki finalizują prace nad rebrandingiem.

"W trzecim kwartale br. BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. zmieni nazwę na Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., a BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W tym terminie zmienią się także: adres siedziby obu spółek na ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa" - podano także.

BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A. to dwie spółki ubezpieczeniowe utworzone w 2008 roku przez Bank Zachodni WBK S.A. - jeden z największych banków w Polsce i Aviva International Insurance Ltd. - spółkę należącą do szóstej grupy ubezpieczeniowej świata.

