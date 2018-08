Energa chce zainstalować ok. 50 ładowarek do samochodów do końca 2019 r.



Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Energa chce mieć zainstalowanych ok. 50 ładowarek dla samochodów elektrycznych do końca przyszłego roku, poinformował wiceprezes Jacek Kościelniak. Spółka zainteresowana jest obszarem północy Polski, w pasie od Elbląga do Koszalina.

"Będziemy poszukiwali lokalizacji, gdzie możemy postawić nasze słupki. Potencjalny nasz partner będzie wskazywał konkretne lokalizacje" - powiedział Kościelniak podczas konferencji prasowej.

Wskazał, że spółka przygotowuje się do podpisywania listów intencyjnych w tej sprawie z kilkoma potencjalnymi partnerami o zasięgu ogólnopolskim.

"Planujemy ok 50 słupków do końca przyszłego roku. Na chwilę obecną bierzemy pod uwagę obszar Polski północnej, od Elbląga po Kołobrzeg i Koszalin" - dodał wiceprezes.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie ddzi ostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

