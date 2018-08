Agora podniosła szacunki wzrostu rynku reklamy w br. do 3,5-5,5% z 2,4%



Warszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - Agora podwyższyła swoje szacunki dotyczące wzrostu wartości rynku reklamy w Polsce do 3,5-5,5% z 2,4% oczekiwanych w marcu, podała spółka. W 2017 r. rynek reklamy wzrósł o 2% r/r.

Według szacunków Agory, opartych na dostępnych źródłach danych, w II kwartale 2018 r. wartość wydatków reklamowych ogółem w Polsce wyniosła ok. 2,5 mld zł i wzrosła o 8% r/r, zaś w całym I półroczu - o 8% r/r do ok. 4,7 mld zł, podała spółka w raporcie półrocznym.

Agora podwyższyła szacunki dotyczące wzrostu rynku reklamy w TV do 4-6% (wobec wcześniej oczekiwanych 1-3% i 1,5% wzrostu w 2017 r.; w I półr. br. wzrost szacuje na 8,5% r/r), podano w prezentacji wynikowej.

Szacowany wzrost reklamy w internecie to 8% (wobec 8% wzrostu w 2017 r.; w I półr. br. wzrost szacuje na 12% r/r), zaś w radiu: 3-5% (wobec wcześniej oczekiwanych 1-3% i 0% wzrostu w 2017 r.; w I półr. br. wzrost szacuje na 8,5% r/r), a w reklamie zewnętrznej - na 1-3% (wobec 1,5% spadku w 2017 r. i 2% wzrostu szacowanego na I półr. br.).

Agora spodziewa się spadku wartości rynku reklamy w segmencie magazynów - o 6-8% (wobec wcześniej oczekiwanych 7-9% spadku i wobec spadku o 9% w ub.r., przy szacowanym spadku o 6,5% w I półr. br.) oraz dzienników - o 8-10% (wobec wcześniej oczekiwanych 10-12% spadku i wobec spadku o 14,5% w ub.r., przy szacowanym spadku o 7% w I półr. br.).

Rynek reklamy kinowej ma wzrosnąć w tym roku o 0-2% r/r (wcześniej spółka oczekiwała wzrostu o 4-6% wobec wzrostu o 4,5% w 2017 r.; szacowany spadek za I półr. br. to 1,5% r/r).

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM.

(ISBnews)