Netia miała 11,72 mln zł zysku netto, 93,15 mln zł skoryg. EBITDA w II kw. 2018



Warszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - Netia odnotowała 11,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2018 r. wobec 13,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 20,34 mln zł wobec 18,64 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 93,15 mln zł wobec 95,35 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 342,87 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 361,11 mln zł rok wcześniej.

"Na kwotę 343 mln zł przychodów ogółem złożyło się 181 mln zł wypracowane na rynku B2B (-1% kw/kw) oraz 155 mln zł (-3% kw/kw) na rynku B2C, a także 7 mln zł przychodów spółki Petrotel. Do 151 mln zł (o 1 mln zł więcej niż w I kw. br.) wzrosły przychody z transmisji danych. Do kwoty 88 mln zł (- 9 mln zł kw/kw) spadły natomiast przychody z usług głosowych. Największy spadek dotyczył - już tradycyjnie - usług głosowych na sieciach obcych (dostęp regulowany na sieci Orange Polska). W Pozostałe przychody, do których zaliczane są m.in. wpływy z usług TV i mobilnych oraz ITC, wzrosły w stosunku do poprzedniego kwartału o 4 mln zł do kwoty 104 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W II kw. 2018 r. spółka osiągnęła dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) w wysokości niespełna 31 mln zł. Zadłużenie na koniec czerwca br. wyniosło 236 mln zł, co stanowi dźwignię finansową w wysokości 0,60x skorygowanego zysku EBITDA za rok 2017 w kwocie 392 mln zł, podano także.

W I poł. 2018 r. spółka miała 32,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 26,24 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 689,77 mln zł w porównaniu z 726,12 mln zł rok wcześniej. Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 183,85 mln zł wobec 191,97 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 158,63 mln zł wobec 12,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Na rynku B2C pod koniec czerwca br. liczba świadczonych usług wyniosła 1,453 mln, z tego 737 tys. (51%) stanowiły usługi na sieciach własnych. Pomimo wzrostu liczby szybkich dostępów do internetu (NGA) o ok. 7 tys. spółka odnotowała lekko ujemny bilans (-1 tys. RGU) na sieci własnej oraz spadek liczby dostępów na sieci obcej o 8 tys. RGU. O 20 tys. spadała też liczba usług głosowych, w większości również za sprawą usług regulowanych, podano też w komunikacie.

"Z drugiej strony Netia niezmiennie odnotowuje wzrosty z zakresie usług TV (+ 4 tys. RGU, do 196 tys.) oraz usług mobilnych (+ 2 tys., do łącznie 146 tys.). Wskaźnik liczba usług (RGU) na klienta wzrósł do 1,65x, natomiast średni przychód na klienta (ARPU) utrzymuje się na stabilnym poziomie 56 zł czy czym ARPU z usług TV wzrosło w ciągu roku o blisko 7,5 pkt proc. przy jednoczesnym wzroście penetracji do 47%. Już 53% klientów usług szerokopasmowych na sieci własnej Netii korzysta z pakietów z usługami TV tego operatora" - czytamy dalej w materiale.

W I półroczu 2018 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 111 mln zł.

"Gros tej kwoty (80 mln zł) stanowiły inwestycje w sieć, w tym 28 mln zł jest przypisane do projektu modernizacji sieci do standardu światłowodowego (Sieć XXI w.). Projekt ten jest obecnie realizowany na szeroką skalę i jego efekty stanowią znaczną część zobowiązań inwestycyjnych, nieujęty w sprawozdaniu finansowym, które na koniec czerwca br. wyniosły nieco ponad 100 mln zł" - wskazała także spółka.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)