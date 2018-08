Bowim zrealizuje łącznie 19,3 mln zł nakładów inwestycyjnych w br.



Warszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - Bowim zakończy prace przy centrum logistyczno-dystrybucyjnym w Sosnowcu z początkiem września br., poinformował ISBnews wiceprezes Jacek Rożek. Łączne nakłady inwestycyjne grupy kapitałowej Bowim zaplanowane na 2018 rok to 19,3 mln zł.

"W strategii 2017-2020 wpisana została przede wszystkim kompleksowa modernizacja centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Sosnowcu. Jesteśmy na końcowym jej etapie. Nakład inwestycyjny w wysokości ok. 24 mln zł został już w większości poniesiony, a nakłady na doszlifowywanie nie są wysokie" - powiedział Rożek w rozmowie z ISBnews.

"Budowa centrum w zasadzie jest zamknięta. Mamy jeszcze dodatkowe pomysły na pewne usprawnienia, które nie były ujęte w strategii, a nad których wdrożeniem się zastanawiamy. Brakuje nam finalizacji połączenia systemu informatycznego magazynu wysokiego składowania z posiadanym przez spółkę systemem handlowo-magazynowym, które jest w tej chwili technicznie zamykane. Spodziewamy się, że od 1 września magazyn będzie mógł być w 100% wykorzystywany" - dodał.

Na początku lipca zostało oddane do użytkowania centrum magazynowo-dystrybucyjne w Rzeszowie, a wcześniej magazyn składowy w Płocku.

"Jeśli chodzi o systemy informatyczne, to w tej chwili jesteśmy w trakcie ich wdrażania i to jest nakład, który się pojawi jeszcze w tym roku. 90% wydanej kwoty to nakłady tegoroczne" - wskazał wiceprezes.

Spółka zaplanowała również zakup maszyny do blach i budowę bocznicy kolejowej, pod realizację której w tym roku przeznaczyła ok. 1,2 mln zł na zakup gruntu. Sama budowa rozpocznie się nie wcześniej niż w przyszłym roku.

Łącznie grupa kapitałowa Bowim zrealizowała inwestycje wartości 16,7 mln zł z planowanych nakładów inwestycyjnych. Do końca roku pozostało do realizacji 2,6 mln zł.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)