Energa będzie współpracować przy tworzeniu Turkowskiego Klastra Energii



Warszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - Energa będzie współpracować przy tworzeniu Turkowskiego Klastra Energii "Czysta Energia" i będzie partnerem technicznym przedsięwzięcia, podała spółka.

"Przedstawiciele podmiotów, które zbudują klaster: Zbigniew Prondziński, dyrektor Departamentu Efektywności Energetycznej Energi Obrót, wójt gminy Przykona Mirosław Broniszewski oraz przedstawiciel Inkubatora przedsiębiorczości w Turku Mariusz Ciołek przypieczętowali współpracę formalnym porozumieniem" - czytamy w komunikacie.

W nowej inicjatywie klastrowej udział biorą 22 podmioty, w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy, którzy występują tu w roli zarówno odbiorców, jak i wytwórców energii elektrycznej.

"Różnorodność przedstawicieli biznesu sprawia, że z dużą uwagą podchodzimy do wyzwań, które stają przed każdą ze stron porozumienia. Stawiamy sobie ambitne cele. Jako Energa Obrót dostrzegamy w tej działalności możliwość rozwoju, wspierania lokalnych inicjatyw, jak również realizację polityki Ministerstwa Energi, jakim jest rozwój energetyki rozproszonej w Polsce" - powiedział wiceprezes Energi Obrotu Jarosław Wittstock, cytowany w komunikacie.

Misją powstającego klastra jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym miksie energetycznym na terenie powiatu tureckiego oraz zadbanie o środowisko przyrodnicze poprzez ograniczenie niskiej emisji. W długiej perspektywie jednym z celów jest osiągniecie samowystarczalności energetycznej. Partnerzy chcą tego dokonać poprzez wzajemne wsparcie pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami administracji publicznej, oświaty i sfery badawczo-rozwojowej, a także instytucjami otoczenia biznesu, podano także.

"Współpraca obejmie transfer wiedzy, wdrażanie innowacyjnych, przyjaznych środowisku technologii, rozwój sieci ładowania pojazdów elektrycznych oraz wzmocnienie konkurencyjności partnerów klastra w zakresie szeroko rozumianej działalności związanej z branżą energetyczną, w tym również energetyką odnawialną" - wskazał wójt gminy Przykona Mirosław Broniszewski.

"Za słowami wójta idą konkretne czyny. Dzięki przychylności władz gminy w szybkim tempie został zmieniony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który - poza energetyką wiatrową - umożliwia teraz również realizację nawet 200 MW mocy w instalacjach fotowoltaicznych. Takie podejście lokalnego samorządu dobrze wróży zawiązanej inicjatywie klastrowej" - dodał wiceprezes Energi Invest Michał Wawryn.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)