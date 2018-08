EuroRating podniósł rating kredytowy B. Millennium do BB+, perspektywa stabilna



Warszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - Agencja ratingowa EuroRating podwyższyła rating kredytowy nadany Bankowi Millennium o jeden stopień - z BB do BB+. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną, podała agencja.

"Podwyższenie ratingu kredytowego Banku Millennium wynika głównie z systematycznej poprawy współczynników kapitałowych banku. Jest to rezultatem zarówno poprawy jego pozycji kapitałowej (wynikającej głównie z zatrzymywania przez bank w ostatnich latach całego zysku), jak również zmniejszenia udziału kredytów w aktywach. Wskaźnik finansowania aktywów kapitałem własnym utrzymuje się w ostatnich kwartałach na poziomie powyżej 10%, a regulacyjny współczynnik wypłacalności Core Tier 1 przekroczył poziom 20%" - czytamy w komunikacie.

Do czynników pozytywnych EuroRating zaliczył również utrzymujący się w ostatnim czasie stale na zadowalającym poziomie (powyżej 1,20) wskaźnik pokrycia kredytów depozytami, a także utrzymującą się dobrą jakość portfela kredytów (wskaźnik NPL poniżej 5%) oraz relatywnie wysokie pokrycie kredytów zagrożonych rezerwami (na poziomie ok. 76%).

Pozytywny wpływ na ocenę ratingową banku ma także obserwowana w ostatnich kwartałach poprawa jego wyników finansowych (wskaźnik ROA na koniec II kw. 2018 r. kształtował się na stosunkowo wysokim poziomie 1%), na co największy wpływ mają rosnące przychody z tytułu prowizji oraz utrzymywanie przez bank dobrej dyscypliny kosztowej (wskaźnik cost/income utrzymywał się ostatnio na stosunkowo niskim poziomie ok. 46%).

"Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating nadany bankowi rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie" - czytamy także.

EuroRating posiada status ECAI (zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej), a nadawane przez agencję ratingi kredytowe (w tym ratingi niezamówione) mogą być stosowane do celów regulacyjnych w pełnym zakresie przez instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawionym przez inne agencje uznane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.



