Stelmet miał wstępnie 16,42 mln zł zysku netto w I-III kw. r.obr. 2017: 2018



Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - Stelmet miał 434,38 mln zł skonsolidowanych przychodów i 16,42 mln zł zysku netto w okresie trzech kwartałów roku obrotowego 2017/2018 (01.10.2017 - 30.06.2018), co oznaczało odpowiednio wzrost o 2,3% i spadek o 30,8%, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Stelmet podał też, że zysk z działalności operacyjnej wyniósł w tym czasie 25,14 mln zł (+19,1% r/r), a EBITDA 56,4 mln zł (+17,4% r/r).

W ujęciu jednostkowym spółka miała w okresie I-III kw. r.obr. 2017/2018 25,34 mln zł zysku netto (-17% r/r).

"Na wzrost przychodów Grupy Stelmet o blisko 10 mln zł w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2017/18 w porównaniu z analogicznym okresem roku wcześniejszego złożył się wzrost przychodów ze sprzedaży pelletu o ponad 15 mln zł (+30% r/r) przy jednoczesnym spadku przychodów ze sprzedaży wyrobów drewnianej architektury ogrodowej (DAO) o przeszło 6 mln zł (-2% r/r). Negatywny wpływ na wartość przychodów wyrażoną w złotych miało przede wszystkim umocnienie polskiej waluty wobec funta brytyjskiego i euro, co jest istotnym czynnikiem, biorąc pod uwagę, że zdecydowaną większość sprzedaży Grupy Stelmet stanowi eksport na rynki Europy Zachodniej (głównie do Niemiec i Francji) oraz na rynek brytyjski. Zarząd szacuje, że negatywny wpływ umocnienia się złotego na całkowite przychody ze sprzedaży to około 7 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że w ujęciu wolumenowym, sprzedaż DAO (w m3) w okresie od 1 października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. wzrosła o 3% rok do roku, a sprzedaż pelletu (w tonach) była wyższa o 24% niż w tym samym okresie roku obrotowego 2016/17.

"Po słabszym niż przed rokiem pierwszym półroczu, gdy w wynikach sprzedaży DAO było widać wpływ dłuższej niż zwykle zimy, co opóźniło rozpoczęcie sezonu sprzedażowego, w trzecim kwartale sprzedaż wyrobów drewnianej architektury ogrodowej zaczęła wyraźnie rosnąć. Pozwoliło nam to odrobić słabszy początek roku. W efekcie, wolumenowo sprzedaż DAO za trzy kwartały bieżącego roku obrotowego była nieco wyższa niż przed rokiem. Na wartość przychodów wyrażoną w złotych negatywny wpływ miał natomiast spadek kursów euro i funta brytyjskiego wobec polskiej waluty w tym okresie" - powiedział wiceprezes Andrzej Trybuś, cytowany w materiale.

"W segmencie pelletu trzeci kwartał był kolejnym z rzędu, w którym zanotowaliśmy wysoki wzrost sprzedaży, zarówno w tonach, jak i wartościowo. To efekt większych mocy produkcyjnych Grupy Stelmetu w wyniku uruchomienia nowego zakładu produkcji pelletu w Grudziądzu oraz utrzymującego się dużego popytu na to ekologiczne paliwo" - dodał prezes Stanisław Bieńkowski.

Wynik EBITDA wypracowany przez Grupę Stelmet w okresie pierwszych trzech kwartałów roku obrotowego 2017/18 wyniósł 56,4 mln zł, co stanowi wzrost o ponad 17% r/r. Średnia marża EBITDA wzrosła tym samym do 13,0% z 11,3% przed rokiem. Poprawa marży jest rezultatem rosnącej efektywności w zakładzie MrGarden w Grudziądzu wraz ze wzrostem wykorzystania mocy produkcyjnych, niższych kosztów ogólnego zarządu oraz korzystnie kształtujących się cen surowca drzewnego, wyjaśniono także.

"Zysk netto Grupy Stelmet za trzy kwartały roku obrotowego 2017/18 wyniósł 16,4 mln zł wobec 23,7 mln zł rok wcześniej. Zmniejszenie zysku netto rok do roku to przede wszystkim efekt niższego o 15,6 mln zł wyniku na działalności finansowej, związanego głównie z osłabieniem złotego wobec euro oraz funta brytyjskiego (na dzień bilansowy), co przełożyło się na wycenę zabezpieczających transakcji pochodnych oraz kredytów denominowanych w tych walutach" - podsumowano w komunikacie.

Ostateczne wyniki finansowe i operacyjne za trzy kwartały roku obrotowego 2017/18 zostaną opublikowane 24 sierpnia br.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej oraz pelletu. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)