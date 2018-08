Unibep zbuduje centrum handlowo-usługowe w Białej Podl. za ok. 60 mln zł netto



Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - Unibep zawarł ze spółką Karuzela Biała umowę o roboty budowlane na realizację centrum handlowo-usługowego przy ul. Łomaskiej w Białej Podlaskiej, podała spółka. Wartość umowy to nie więcej niż ok. 60 mln zł netto.

"Przedmiotem umowy jest realizacja budynku handlowo-usługowego jednopoziomowego wraz z drogami wewnętrznymi oraz przebudową ronda przy ulicy Łomaskiej w Białej Podlaskiej. W budynku znajdzie się 45 lokali usługowych oraz 618 miejsc parkingowych w parkingu naziemnym" – czytamy w komunikacie.

Termin zakończenia realizacji inwestycji ustalony został na IV kwartał 2019 r.

"Wynagrodzenie emitenta za wykonanie inwestycji nie przekroczy kwoty ok. 60 mln zł netto" - czytamy dalej.

Ponadto w ramach umowy zamawiający może fakultatywnie zlecić spółce wykonanie również prac wykończeniowych za odrębnym wynagrodzeniem, w oparciu o odrębne zlecenie, podano także.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. W 2017 r. miała 1 629 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)