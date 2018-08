Atlantik nie zamierza sprzedać akcji Pfleiderer Group w buy-backu



Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - Atlantik nie odpowie na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Pfleiderer Group, podała spółka.

"Po dokładnej analizie szczegółowych warunków programu wykupu uważamy, że program odkupu uruchomiony przez spółkę powinien przyczynić się do wzmocnienia długoterminowej wartości akcjonariuszy. W związku z tym chcielibyśmy powiadomić spółkę, że Atlantik S.A. nie zamierza sprzedać żadnego z udziałów spółki w programie odkupu" - czytamy w liście od akcjonariuszy.

Pfleiderer Group poinformował 6 sierpnia br., że chce skupić nie więcej niż 7 543 268 własnych akcji (stanowiących ok. 11,66% kapitału) po cenie 40 zł za walor.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)