Tauron umieści pod ziemią linię wysokiego napięcia przy Os. Różanym w Katowicach



Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja Serwis - spółka z grupy Taurona Polskiej Energii - umieści pod ziemią 350 m linii wysokiego napięcia biegnącej przy nowym Osiedlu Różanym w Katowicach, podała spółka.

"Trend na minimalizowanie obecności infrastruktury przemysłowej w przestrzeni miejskiej będzie coraz bardziej wyraźny, takie są bowiem oczekiwania mieszkańców, a decyzje dotyczące zakupu nieruchomości w coraz większym stopniu dyktowane są przez kwestie przyjaznego i bezpiecznego otoczenia. Dlatego tak dużą wagę przykładamy do budowania kompleksowej oferty dla dynamicznie rozwijającego się sektora budownictwa mieszkaniowego" - powiedział prezes Tauron Dystrybucja Serwis Michał Koszałka, cytowany w komunikacie.

Tauron Dystrybucja Serwis (TDS) wygrywając postępowanie przetargowe na umieszczenie linii wysokiego napięcia pod ziemią, zobowiązał się do wykonania w ciągu dwóch miesięcy m.in. układów przejściowych, zabezpieczenia konstrukcją stalową skrajnych słupów kratowych dla dokonywanej przebudowy, wykonania wszystkich połączeń pomiędzy linią napowietrzną a kablową, przywrócenia napięcia na oba tory linii 110kV oraz wykonania dokumentacji powykonawczej.

TDS planuje rozpoczęcie przebudowy linii w drugiej połowie sierpnia, a zakończenie prac przewidziane jest na połowę października.

"Efektem końcowym tej przebudowy będą dwa nowoczesne słupy rurowe na obrzeżach osiedla, które zapewnią bezpieczeństwo dostaw prądu, a jednocześnie zmienią otoczenie osiedla na bardziej przyjazne i zapewniające lepsze warunki do życia mieszkańców" - czytamy dalej.

Tauron Dystrybucja Serwis zakłada rozszerzenie oferty współpracy w zakresie prac na infrastrukturze elektroenergetycznej. Wśród klientów znajdujących się w centrum zainteresowania spółki są spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, deweloperzy, TBSy, którym firma oferuje także usługi oświetleniowe oraz e-mobility.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)