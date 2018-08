Mota-Engil Central Europe rozpoczyna budowę CBRiL w Krakowie dla Selvity



Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - Mota-Engil Central Europe przejęła plac budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków (CBRiL) przy ul. Podole w Krakowie-Ruczaju, w sąsiedztwie siedziby inwestora - Selvity, podała firma.

"Zadanie postawione przed generalnym wykonawcą polega na budowie nowoczesnego, 6-kondygnacyjnego budynku laboratoryjno-biurowego o powierzchni całkowitej ok. 10 000 m2, z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz magazynami zewnętrznymi. Główny budynek zaprojektowano w formie prostopadłościennej bryły z płaskim dachem oraz nowocześnie zaprojektowaną elewacją, w całości wykonaną w systemie fasadowym" - czytamy w komunikacie.

Budynek, co jest typowe dla nowoczesnych obiektów badawczych, będzie posiadał instalacje spełniające wysokie rygory bezpieczeństwa (instalacje gazów technicznych, automatyki, BMS w elektryce). Ponadto pomieszczenia laboratoryjne, poprzez zastosowanie materiałów o odpowiednich parametrach, będą spełniały najwyższe wymagania higieniczno-sanitarne, podano także.

"Współpraca z firmą biotechnologiczną, specjalizującą się w realizacji innowacyjnych projektów badawczych doskonale wpisuje się w naszą strategię dywersyfikacji działalności firmy. Jako Grupa Mota-Engil mamy bardzo szerokie doświadczenia w realizacji skomplikowanych i imponujących przedsięwzięć kubaturowych w Europie. Współpraca z Selvita S.A. pozwala nam poszerzyć naszą ofertę skierowaną do klienta komercyjnego w Polsce, ale daje też coś więcej - przywilej wzięcia udziału w przedsięwzięciu o doniosłej misji społecznej. Skuteczne terapie przeciwnowotworowe stanowią bowiem jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny" - powiedział CFO Mota-Engil Central Europe Piotr Bienias, cytowany w komunikacie.

Docelowo na terenie nieruchomości powstać ma kompleks laboratoryjno-biurowy składający się z trzech budynków, które umożliwią zatrudnienie ok. tysiąca osób. Inwestycja zostanie podzielona na trzy etapy. Budowa realizowana przez Mota-Engil Central Europe jest pierwszym z nich.

"Dostęp do wysokiej jakości powierzchni laboratoryjnych jest jednym z kluczowych wymagań Selvity na drodze do budowy jednej z największych w Europie firmy drug discovery. Wynajmujemy obecnie ok. 4 500 m2 przestrzeni badawczej w ośrodkach laboratoryjnych w Krakowie i Poznaniu. Planujemy rozwijać się głównie w tej pierwszej lokalizacji, a w realiach polskiego rynku nieruchomości laboratoryjnych gwarantuje nam to jedynie budowa nowego obiektu. Z pewnością będzie to jeden z najnowocześniejszych tego typu budynków na terenie kraju" - powiedział współzałożyciel, znaczący akcjonariusz i wiceprezes Selvity Bogusław Sieczkowski, cytowany w komunikacie.

Obecnie Selvita zajmuje przestrzeń w Jagiellońskim Centrum Innowacji przy ul. Bobrzyńskiego. Na realizację własnego obiektu laboratoryjno-biurowego pozyskała dotację w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

(ISBnews)