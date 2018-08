Echo Investment sprzedało Sagittarius Business House za 74,5 mln euro



Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - Echo Investment sfinalizowało sprzedaż biurowca Sagittarius Business House we Wrocławiu na rzecz Warburg-HIH Invest Real Estate, podała spółka. Wartość transakcji to 74,5 mln euro.

"Sagittarius Business House to wysokiej klasy nieruchomość położona w centralnej dzielnicy biznesowej świetnie rozwijającej się metropolii. Dzięki tej transakcji nasi inwestorzy zyskują możliwość dalszej dywersyfikacji inwestycji na atrakcyjnym, rozwijającym się polskim rynku" - skomentował Andreas Schultz, Managing Director Warburg-HIH Invest Real Estate, cytowany w komunikacie.

"Sagittarius został przedwstępnie sprzedany do specjalnego funduszu Warburg-HIH jeszcze w trakcie budowy, co jest zgodne z naszą strategią rentownego wzrostu. Cieszymy się, że przekazujemy budynek tak renomowanemu inwestorowi długoterminowemu. Wrocław to bardzo atrakcyjny rynek do lokowania międzynarodowych centrów biznesowych, szczególnie z sektora centrów usług wspólnych SSC, BP oraz ITO. To bardzo korzystna perspektywa dla Warburg HIH Invest, które inwestuje w wysokiej klasy biurowiec, jak również dla Echo Investment, które planuje tu kolejne projekty deweloperskie" - dodał prezes Echo Investment Nicklas Lindberg.

Sagittarius Business House to biurowiec klasy A zlokalizowany przy ul. Suchej we Wrocławiu. Budynek ma 25,6 tys. m2 powierzchni najmu. Jego głównymi najemcami są EY oraz Bank of New York Mellon, które łącznie zajmą ponad 90% powierzchni. Budynek otrzymał pozwolenie na użytkowanie w II kw. 2018 r.

Warburg-HIH Invest Real Estate (Warburg-HIH Invest) to niemiecka firma zarządzająca funduszami nieruchomościowymi, która zakupiła Sagittarius Business House dla funduszu zarządzanego w imieniu jednego ze swoich inwestorów instytucjonalnych.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)