Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 2,3 mld zł



Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień Grupy ZUE wynosi obecnie ok. 2,3 mld zł, podała spółka.

"Na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego, spółki z grupy kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ok. 2,3 mld zł" – czytamy w komunikacie.

Dodatkowo spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu miejskim o wartości ok. 63 mln zł netto.

"Spółka w dalszym ciągu rozbudowuje portfel zamówień na kluczowych rynkach - kolejowym i miejskim. Znaczna ilość składanych ofert w przetargach ze względu na rosnące koszty materiałów, robocizny i usług jest składana powyżej kosztorysów inwestorskich, co przekłada się niejednokrotnie na anulowanie postępowań przetargowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. zostały anulowane 3 postępowania, w których spółka złożyła w 2018 roku najlepsze oferty o łącznej wartości ok. 934 mln zł" - czytamy dalej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2017 r. miała 465 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)