ES-System skupi się na utrzymaniu 40-proc. poziomu marży na sprzedaży



Warszawa, 22.08.2018 (ISBnews) - ES-System chce się skupić na utrzymaniu wysokiego, ok. 40-proc. poziomu marży na sprzedaży w kolejnych okresach, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. Spółka liczy również na wzrost eksportu od przyszłego roku.

" 40-proc. poziom marży na sprzedaży jest bardzo wysoki na tle branży oświetleniowej i głównym naszym założeniem jest utrzymanie tego poziomu. W zależności od realizowanych projektów marża może być również wyższa" – powiedział Gawrylak w rozmowie z ISBnews.

Podkreślił, że wysokość marży jest zróżnicowana w zależności od rodzaju realizowanego projektu – jest ona wyższa w przypadku produktów LED i projektów indywidualnych, dostosowanych do klienta, a niższa w przypadku produktów standardowych. Klienci oczekują cen na dobrym poziomie, więc spółka musi oferować coraz lepsze produkty, by utrzymać wysoki poziom marży.

W I poł. 2018 r. marża na sprzedaży ogółem wyniosła 40,6% i była wyższa o 3 pkt. proc. r/r.

Spółka spodziewa się, że w III kw. 2018 r. sprzedaż krajowa będzie wyższa r/r, a w całym roku wzrośnie co najmniej jednocyfrowo w ujęciu procentowym. Z kolei oczekiwania co do eksportu zakładają, że w całym 2018 r. nie będzie on wyższy niż rok wcześniej.

W kierunku poprawy sprzedaży eksportowej spółka prowadzi działania, które mają udoskonalić efektywność struktury sprzedażowej. Składa też już oferty z terminem realizacji na przyszły rok.

"Zakładamy, że jeśli uda się te projekty zrealizować, to sprzedaż eksportowa będzie rosła. Chcemy, żeby eksport zwiększał długoterminowo swój udział w całości sprzedaży ES-System" – powiedział prezes.

" Liczę, że 2019 rok pokaże kilka ciekawych realizacji, które wpłyną na wzrost przychodów na rynku eksportowym" – podsumował.

Główne kierunki eksportu to kraje Unii Europejskiej. Jednocześnie spółka nie rezygnuje z innych rynków, takich jak kraje Bliskiego Wschodu.

ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)