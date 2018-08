ES-System liczy na poprawę sprzedaży segmentu ośw. awaryjnego od I kw. 2019 r.



Warszawa, 22.08.2018 (ISBnews) - ES-System liczy, że dzięki zakończeniu certyfikacji nowych produktów z zakresu oświetlenia awaryjnego, poprawi się sprzedaż tego segmentu na rynku krajowym poczynając od I kw. 2019 r., poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak.

" Oprócz intensyfikacji działań w czterech głównych segmentach, prowadzimy rewitalizację oferty segmentu oświetlenia awaryjnego, by ten segment również rósł" – powiedział Gawrylak w rozmowie z ISBnews.

Cztery segmenty – architektoniczny, oświetlenia zewnętrznego, przemysłowego i sterowania – stanowią 95% przychodów grupy. Wszystkie wygenerowały na rynku krajowym wzrosty sprzedaży w I półroczu. Segment oświetlenia awaryjnego odnotował nieznaczny spadek sprzedaży o 6,9% r/r w tym okresie.

"Pokazaliśmy nową ofertę oświetlenia awaryjnego na targach Light & Building, ale aby te produkty mogły być z powodzeniem sprzedawane na rynku krajowym, konieczna jest ich certyfikacja." – wyjaśnił prezes.

Proces certyfikacji nowych wyrobów na rynku krajowym jest długotrwały i może potrwać nawet kilkanaście miesięcy. Produkty powinny być widoczne na krajowym rynku od I kwartału 2019 r.

Jednocześnie ES-System składa oferty na te produkty na rynkach zagranicznych i są one tam dobrze przyjmowane. Stąd oczekiwanie, że zostaną dobrze przyjęte także na rynku krajowym.

"Sądzę, że od I kw. przyszłego roku będziemy mogli zaobserwować wzrosty segmentu oświetlenia awaryjnego w kraju. Cały czas dążymy też, by zintensyfikować sprzedaż na rynku eksportowym" – podsumował Gawrylak.

ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)