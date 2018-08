Grupa R22 finalizuje zakup spółki z Rumunii za 1,1 mln euro



Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Spółka H88 Hosting, należąca pośrednio do Grupy R22, podpisała z Broadhurst Invetsments Limited umowę nabycia 99,9% udziałów w spółce Gazduire Web S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie za 1,1 mln euro, podała Grupa R22.

"Przedmiotem umowy jest nabycie przez H88 Hosting s.r.l. 2021 udziałów Gazduire Web S.R.L. reprezentujących 99,9% kapitału udziałowego. H88 S.A. i H88 Hosting s.r.l posiadają po 1 udziale Gazduire Web S.R.L. , z których każdy reprezentuje 0,05% kapitału udziałowego, które objęły przed zawarciem umowy" - czytamy w komunikacie.



Cenę sprzedaży za 2021 udziałów 99,9% Gazduire Web S.R.L. ustalono na kwotę 1 100 000 euro. Przejście własności udziałów uzależnione jest od otrzymania całości ceny sprzedaży przez sprzedających. H88 Hosting s.r.l. zapłacił całą cenę sprzedaży w dniu zawarcia umowy tj. w 27.08.2018 r., podano także.



"Gazduire Web jest jedną z wiodących w Rumunii spółek świadczących szeroko rozumiane usługi hostingowe, rejestracji i utrzymywania domen, serwerów wirtualnych vps, serwerów fizycznych, certyfikatów SSL. Swoje usługi świadczy pod marką gazduire.ro. Przejęcie Gazduire Web S.R.L. jest spójnie z przyjętą strategią działalności grupy H88 S.A., stanowi naturalny krok w procesie rozwoju grupy i rozpoczęcie ekspansji zagranicznej w obszarze hostingu" - czytamy także.



Ponadto H88 Hosting S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie ustalił warunki transakcji przejęcia dwóch kolejnych spółek rumuńskich świadczących szeroko rozumiane usługi hostingowe, rejestracji i utrzymywania domen, serwerów wirtualnych vps, serwerów fizycznych, certyfikatów SSL.

"Po zawarciu umów nabycia udziałów w tych podmiotach spółki należące do H88 Hosting S.R.L. będą stanowiły łącznie pozycję lidera w branży hostingu i domen w Rumunii, osiągając ponad 15% udziałów w rynku, obsługując blisko 30 000 klientów i ponad 50 000 domen" - podano także.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka zadebiutowała na GPW w grudniu 2017 r.

(ISBnews)