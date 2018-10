Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 1,77 proc., czyli około 430 pkt., do 24.874,64 pkt.

S&P 500 wzrósł o 1,57 proc. i wyniósł 2.682,63 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę o 1,58 proc. do 7.161,65 pkt.

"Jest jasne, że giełda znajduje się w fazie korekty i myślę, że inwestorzy muszą przyjąć to do wiadomości. Zazwyczaj rynki byka są globalne w skali, a pytanie brzmiało: czy my podążymy za resztą świata, czy świat podąży za nami" - powiedział Bruce Bittles, główny strateg inwestycyjny w Baird.

Pomimo ostatniej przeceny, giełdy w USA generalnie zachowują się lepiej w 2018 roku niż reszta światowych indeksów. Stoxx Europe 600 od początku roku jest na 8-proc. minusie. Azjatycki indeks Shanghai Composite od stycznia stracił już ponad 24 proc.

Akcje Coca-Coli szły w górę o ok. 1,2 proc. po tym, jak firma ogłosiła wyższy od oczekiwań zysk na akcję w III kw. 2018 r. - wyniósł on 58 centów. Analitycy rynkowi oczekiwali zysku na poziomie 55 centów.

MasterCard taniał o ok. 1,2 proc. w reakcji na raport finansowy za III kw. 2018 r.

Walory General Electric spadły ponad 10 proc., poniżej 10 USD, co jest najniższym poziomem od 9 lat. Spółka ogłosiła, że dywidenda kwartalna w 2019 r. zostanie obcięta do jednego centa za akcję. GE poinformowało także, iż SEC (Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych) rozszerza swoje dochodzenie ws. praktyk księgowych firmy.

Akcje Apple’a szły w górę o ok. 1 proc. po wtorkowej prezentacji nowych modeli MacBooka i iPada.

Amazon tracił ok. 0,5 proc. - to trzecia sesja z rzędu, w której internetowy gigant zanotował spadek. Przez ostatnie trzy tygodnie spółka straciła 25 proc. swojej wartości.

Po sesji swoje wyniki za trzeci kwartał przedstawią m.in. takie firmy jak: Facebook, Electronic Arts oraz eBay.

"Największymi ryzykami na rynku pozostają podwyżki stóp procentowych oraz napięcia handlowe między USA a Chinami" - powiedział Michael O'Rourke, strateg JonesTrading.

W Europie na zamknięciu notowań indeks Euro Stoxx 50 spadł o 0,25 proc., niemiecki DAX spadł o 0,42 proc., brytyjski FTSE wzrósł o 0,14 proc., a francuski CAC 40 zniżkował 0,22 proc.

Akcje BP rosły około 3 proc. po informacji, że koncern zanotował w III kw. skorygowany zysk netto w wysokości 3,84 mld USD wobec prognoz 2,79 mld USD.

Z kolei Volkswagen zyskiwał ok. 3,5 proc. Niemiecki producent samochodów miał w III kw. skorygowany zysk operacyjny 3,51 mld euro. Oczekiwano 3,21 mld euro.

Walory BNP Paribas szły w dół o ok. 3,5 proc. Francuski bank zaliczył III kw. z zyskiem netto 2,12 mld euro. Analitycy spodziewali się 2,04 mld euro, lecz przychody były niższe od oczekiwań.

Akcje Lufthansy spadły o ok. 8 proc., do najniższego poziomu od 17 miesięcy, w reakcji na niższe od oczekiwań wyniki finansowe firmy – Lufthansa zanotowała EBIT za III kw. na poziomie 1,35 mld euro, oczekiwano 1,41 mld euro.

Kurs juana spada do najniższego poziomu od maja 2008 r. Chińska waluta spadła w Szanghaju o 0,2 proc. wobec dolara do 6,9724. W ciągu pół roku juan stracił 9 pkt. proc. na wartości - analitycy oceniają, że dzieje się to wskutek narastającej wojny handlowej.

Rentowność amerykańskich obligacji 10-letnich rosła o 2 pb do 3,11 proc., a niemieckich 10-letnich bundów spadła o 1 pb do 0,37 proc.

GORSZY OD OCZEKIWAŃ WZROST PKB W STREFIE EURO

Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w III kwartale wzrósł o 0,2 proc. kdk - podał Eurostat w I wyliczeniu. Analitycy stawiali na wzrost o 0,4 proc., po wzroście w II kw. o 0,4 proc. Rdr PKB wzrósł w III kw. o 1,7 proc., a szacowano +1,8 proc. To najniższy wzrost od czterech lat.

W stagnacji w III kw. była włoska gospodarka - Produkt Krajowy Brutto pozostał bez zmian, po zwyżce w II kw. 0,2 proc. Analitycy spodziewali się +0,2 proc. Rdr PKB wzrósł o 0,8 proc., po wzroście w II kwartale o 1,2 proc. Tu oceniano, że PKB wzrósł o 1,0 proc.

Po tych danych rentowność 2-letnich włoskich obligacji skarbowych wzrosła o 8 pkt. bazowych do 1,04 proc., a 10-letnich wzrosła o 7 pkt. bazowych do 3,41 proc.

Pogarszają się nastroje w gospodarce strefy euro - indeks nastrojów wyniósł w październiku 109,8 pkt. wobec 110,9 pkt. we wrześniu - podała Komisja Europejska. Oczekiwano 110,0 pkt.

Inflacja wg HICP w Niemczech w październiku wzrosła do 2,4 proc. rdr - podało niemieckie Federalne Biuro Statystyczne we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano 2,4 proc. To najwyższe wskazanie od lutego 2012 r.

"Nastroje wśród inwestorów w Europie są dość ponure" - mówi Martin Guri, szef strategii w Kepler Cheuvreux.

Z danych makro zza oceanu - indeks cen domów S&P/Case-Shiller wzrósł w sierpniu o 5,49 proc. rdr i wyniósł 213,72 pkt. Oczekiwano wzrostu indeksu o 5,8 proc. rdr.

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów wzrósł w październiku do 137,9 pkt. wobec 135,3 pkt. miesiąc wcześniej. Oczekiwano indeksu na poziomie 135,9 pkt.

TRUMP GROZI CHINOM DALSZYMI CŁAMI

Prezydent USA Donald Trump wskazał we wtorek na możliwość zawarcia ugody handlowej z Chinami, pomimo że amerykańska administracja przygotowuje wprowadzenie nowej rundy ceł na chiński import.

Trump powiedział, że chciałby podpisania umowy z Chinami „teraz”, ale stwierdził, że Pekin „nie jest jeszcze gotowy”. Prezydent USA dodał, że „ma przygotowane w zanadrzu 267 mld dolarów nowych ceł na chińskie towary”, jeśli jego spotkanie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, podczas szczytu państw G20 w Buenos Aires 30 listopada, nie przyniesie przełomu ws. porozumienia handlowego. Decyzja ws. dalszych ceł ma zapaść w grudniu.

Dotychczas USA nałożyły cła w wysokości 250 mld dolarów na chińskie produkty, a Chińczycy w odwecie nałożyli cła w wysokości 110 mld na amerykańskie dobra.

Ropa na NYMEX w Nowym Jorku tanieje o 0,8 proc. do 66,6 USD/b - najniżej od tygodnia. Z kolei Brent w Londynie tanieje o 1,2 proc. wyceniana jest na 76,4 dolarów za baryłkę.