Sprzedaż BAH wzrosła o 45% r: r do 314 samochodów w październiku



Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) sprzedał 314 samochodów w październiku (w tym 215 samochodów marki Land Rover i 99 samochodów marki Jaguar), co oznacza wzrost o 45% r/r, podała spółka. Narastająco od początku roku sprzedaż wzrosła o 41% r/r do 2 940 szt.

"Koniec tego roku w branży aut premium jest bardzo intensywny. To między innymi efekt zmian w rozliczaniu leasingu dla samochodów wartych ponad 150 tys. zł, które wchodzą w życie z początkiem 2019 roku. Ta okoliczność dodatkowo stymuluje naszą sprzedaż i zmienia nieco jej miks na korzyść aut droższych i lepiej wyposażonych" - powiedział wiceprezes odpowiadający za pion importerski Arkadiusz Miętkiewicz, cytowany w komunikacie.

"Znaczny wzrost sprzedaży naszych dilerów to powód do dużej satysfakcji. Intensywnie pracujemy, aby rośli w siłę i jak najdynamiczniej się rozwijali. To strategiczny obszar naszego zainteresowania na najbliższe dwa lata. To czas, aby przygotować się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Chcemy być silnym partnerem dla Jaguar Land Rover po wygaśnięciu umowy importerskiej w 2020 r. oraz zapewnić sobie satysfakcjonujące poziomy rentowności biznesu dzięki usługom posprzedażowym i wzmożonym działaniom na rynku wtórnym" - dodał wiceprezes odpowiadający za pion dilerski Arkadiusz Rutkowski.

Najpopularniejszym autem w gamie JLR był w październiku Range Rover Sport, którego sprzedaż wyniosła 75 sztuk, co stanowiło niemal 24% całkowitej sprzedaży importerskiej. Drugi w kolejności był Jaguar E-Pace (50 szt.). Licząc narastająco od początku 2018 roku, najwyższy udział w sprzedaży importerskiej ma Jaguar F-Pace (560 szt.); na drugim miejscu plasuje się Range Rover Velar (474 szt.), podano także.

"Wartość samochodów sprzedanych do dealerów spoza grupy oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z grupy do klienta finalnego wyniosła 58 mln zł (+35% r/r); YTD 591 mln zł (+23% r/r)" - czytamy także w komunikacie.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)