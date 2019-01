4Mass zadebiutuje na rynku NewConnect 10 stycznia, podała spółka. Firma specjalizuje się w produkcji lakierów hybrydowych, które sprzedaje głównie pod marką Claresa w kanale e-commerce, a także pod indywidualnymi markami sieci detalicznych oraz drogerii.

"W związku z pozyskaniem kapitału, zdecydowaliśmy się na dołączenie do grona spółek notowanych na NewConnect. Obecność na giełdzie pozwoli zwiększyć rozpoznawalność firmy oraz naszych marek własnych w oczach kontrahentów i instytucji finansowych" - powiedział prezes Sławomir Lutek, cytowany w komunikacie.

LC Corp sprzedał 1 710 lokali lokali mieszkalnych po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz lokali usługowych w 2018 r., poinformowała spółka. Liczba przekazań (ostateczne umowy sprzedaży), które rozpoznane zostaną w wynikach za 2018 roku wyniosła 2 036. "Sprzedaż lokali w 2018 r. wyniosła 1710 - na podstawie notarialnych umów deweloperskich i przedwstępnych (w przypadku lokali mieszkalnych po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz lokali usługowych; w 2017 r. – 2029) pomniejszona o umowy rozwiązane. Ponadto zawartych zostało 89 umów rezerwacyjnych, których przekształcenie się w umowy deweloperskie zakładane jest w następnym okresie" - czytamy w komunikacie.

Grupa i2 Development odnotowała sprzedaż 54 lokali (zawarte umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne) w okresie IV kw. 2018 r., podała spółka. Liczba sprzedanych lokali w stosunku do IV kw. 2017 (432 lokali) roku spadła o 87%. "W okresie od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. spółki zależne emitenta zawarły 72 umowy przenoszące własność lokali mieszkalnych i usługowych, zaś w okresie 4 kwartałów 2018 roku zawarto łącznie 191 umów przenoszących własność. W okresie objętym niniejszym raportem doszło do przekazania 62 lokali nabywcom, zaś w okresie 4 kwartałów 2018 roku doszło do przekazania łącznie 202 lokali" - czytamy w komunikacie. Łączna ilość lokali w ofercie sprzedaży i2 Development na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 260, podano także.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) rozpoczęła ze spółkami Energa i spółką Enea rozmowy dotyczące projektu budowy bloku 1 000 MW w Ostrołęce, który realizowany jest obecnie przez te podmioty, poinformowała spółka. "Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie od spółek Energa S.A. oraz Enea S.A., w dniu 7 stycznia 2019 r. spółki rozpoczęły rozmowy mogące skutkować zaangażowaniem PGE w projekt budowy bloku 1 000 MW w Ostrołęce, który realizowany jest obecnie przez spółki Energa i Enea" - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 13% r/r do 563,3 mln zł w grudniu 2018 r., podała spółka. Sprzedaż spółki-matki Inter Cars wzrosła o 13,1% r/r do 430 mln zł w grudniu. Jej przychody ze sprzedaży w Polsce wzrosły o 6% r/r do 294,7 mln zł, czytamy w komunikacie. Zagraniczne spółki dystrybucyjne Inter Cars zwiększyły sprzedaż o 13,3% r/r, osiągając przychody w wysokości 219,5 mln zł.

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała kluczowe warunki finansowania przeznaczonego dla grupy kapitałowej ("term sheet") z PKO Bankiem Polskim, Bankiem Pekao, polskim oddziałem Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) oraz Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP), podała spółka. Term sheet przewiduje łączne zaangażowanie ze strony kredytodawców w wysokości 460 mln zł oraz równowartość w złotych kwoty ok. 81 mln USD, zaś pozyskane środki mają zostać przeznaczone m.in. na sfinansowanie przez JSW nabycia Przedsiębiorstwo Budowy Szybów (PBSz), podano także. >>>>

Archicom sprzedał 361 lokali w IV kw. 2018 r., czyli o 17,4% mniej r/r, podała spółka. W całym 2018 r. sprzedaż sięgnęła 1 370 lokali, co oznacza spadek o 4,3% r/r, podała spółka. >>>>

Notowania akcji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wzrosły o 4,91% do 7,26 zł na zakończenie sesji giełdowej w poniedziałek, 7 stycznia, osiągając najwyższy poziom od debiutu. >>>>

Ten Square Games miał szacunkowo 42,5 mln zł przychodów w IV kw. 2018 roku i były one o 325% wyższe r/r oraz o 20% wyższe kw/kw, podała spółka. >>>>



>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych