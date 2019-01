Polnord sprzedał 836 lokali, przekazał 968, rozpoznał w wyniku 1 017 w 2018 r.



Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Polnord, na podstawie umów przedwstępnych i rezerwacyjnych, uwzględniając anulacje, zakontraktował 836 lokali wobec 1 389 lokali w rekordowym 2017 r., podała spółka. Spółki z grupy w 100% zależne od Polnord przeniosły w 2018 r. na klientów aktami notarialnymi własność 968 lokali (910 lokali w 2017 r.), które ujęte zostaną w przychodach ze sprzedaży tego okresu. Z kolei w wyniku finansowym 2018 r., w którym uwzględnione zostały również dane ważone udziałami Polnord w spółkach JV, wykazanych zostanie 1 017 lokali (1 131 lokali w 2017 r.).

W IV kw. 2018 r. sprzedaż grupy wyniosła 83 lokale (355 w IV kw. 2017 r., 256 w III kw. 2018 r.). W przychodach ze sprzedaży ostatnich trzech miesięcy 2018 r. grupa ujmie 340 mieszkań (516 w IV kw. 2017 r., 140 w III kw. 2018 r.), a w wyniku finansowym 359 mieszkań (574 w IV kw. 2017 r., 141 w III kw. 2018 r.), podano również.

"Rok 2018 niewątpliwie był trudnym okresem dla deweloperów, którzy musieli zmierzyć się z poszerzającym się katalogiem zagrożeń dla dalszego rozwoju branży. Rosnące ceny usług budowlanych oraz przedłużający się czas związany z pozyskiwaniem decyzji administracyjnych spowodowały konieczność rekalkulacji budżetów, co doprowadziło do przesunięć w harmonogramach wielu projektów planowanych przez spółki deweloperskie i wpłynęło na realizowaną przez nie przedsprzedaż mieszkań. Jak już komunikowaliśmy, Grupa Polnord prowadzi obecnie wnikliwe analizy rentowności wszystkich projektów. Koncentrujemy się na marży, nie zaś na wolumenie. Priorytetowym zadaniem - funkcjonującego od 1 grudnia 2018 r. w pełnym, docelowym składzie zarządu Polnord SA - jest przygotowanie wysokomarżowych projektów na kolejne lata. Rozpoczęły się już prace nad aktualizacją strategii spółki, która ma wytyczyć główne kierunki jej rozwoju i zapewnić wzrost wartości dla akcjonariuszy. Przewidujemy, że będziemy gotowi na jej prezentację rynkowi w okolicach połowy 2019 r." - powiedział prezes Marcin Gomoła, cytowany w komunikacie.

Najliczniejsze wydania mieszkań w 2018 r. miały miejsce na projektach deweloperskich zlokalizowanych w Warszawie - 419 lokale (Brzozowy Zakątek - 167, Neptun - 134, Rezydencja Brzozowy Zakątek - 98, Apart Hotel - 10, Śródmieście Wilanów - 5, Ostoja Wilanów - 4, Stacja Kazimierz - 1), Trójmieście - 294 lokali (Chabrowe Wzgórze - 259, Brama Sopocka - 28, 2 Potoki - 4, Aquasfera - 2, Dwa Tarasy - 1) oraz w Szczecinie - 154 lokale (Ku Słońcu), wskazano także.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Polnord realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)