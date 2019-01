Tauron zainwestował ok. 45 mln zł w sieci ciepłownicze Śląska i Zagłębia w 2018



Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - Tauron Ciepło - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - przeznaczył blisko 45 mln zł na inwestycje liniowe i infrastrukturę przesyłową w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej w 2018 r., podała spółka.

"Do grona odbiorców największego dostawcy ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej dołączyła m.in. Galeria Handlowa Libero w Katowicach, biurowiec TDJ oraz liczne budynki w nowo budowanych osiedlach mieszkaniowych na terenie Śląska i Zagłębia" - czytamy w komunikacie.

Wśród odbiorców Taurona Ciepło znalazły się też m.in. salon Maserati Pietrzak w Katowicach, Galeria Handlowa Vendo Park w Dąbrowie Górniczej, osiedle Park Chopina w Mysłowicach, Park Łokietka w Siemianowicach Śląskich.

Do grona odbiorców dołączą wkrótce m.in. baseny miejskie przy ulicy Kościuszki oraz ulicy Wczasowej w Katowicach, nowo budowany market budowlany Leroy Merlin, a także mieszkańcy osiedli mieszkaniowych np. Park Moniuszki w Mysłowicach, kolejnych budynków osiedla Francuska Park, Apartamenty Storczyków w Dąbrowie Górniczej.

"Zadowolenie klienta jest dla nas sprawą nadrzędną. Klienci są dziś bardziej świadomi i wymagający niż jeszcze kilka lat wcześniej. Szybkie tempo życia powoduje, że nasi odbiorcy poszukują nowoczesnych, pewnych i bezobsługowych rozwiązań. My dbamy o to, żeby poziom obsługi naszych klientów był na najwyższym poziomie, a w budynkach, gdzie dostarczamy ciepło sieciowe zawsze było ciepło i bezpiecznie" - skomentował wiceprezes Taurona Ciepło ds. handlu Włodzimierz Hereźniak, cytowany w komunikacie.

Cała sieć ciepłownicza Tauron Ciepło w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej jest objęta systemem zdalnego odczytu liczników ciepła oraz systemem monitorowania węzłów i wymienników ciepła online przez cała dobę, podano także.

"Realizowane z roku na rok badanie satysfakcji klienta potwierdza, że nasze starania są doceniane przez klientów. Potwierdzeniem jest wysoki wskaźnik CSI (customer satisfaction index) za rok 2018, który wynosi 82% i jest jednym z najwyższych w branży" - dodał Hereźniak

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

