SKOK im. Franciszka Stefczyka to największy podmiot w całym sektorze. Od 2013 r. realizuje program naprawczy. Proces ten zainicjowany został cztery miesiące po tym, jak Komisja Nadzoru Finansowego objęła kasy nadzorem. Osiem miesięcy później rozpoczęło się także postępowanie administracyjne, którego celem było wprowadzenie zarządcy komisarycznego do Stefczyka. Od tego momentu upłynęło prawie pięć i pół roku. Postępowanie wciąż trwa.

Z ustaleń DGP wynika, że w czerwcu ubiegłego roku w KNF wrócił temat przyszłości największej kasy i na nowo rozgorzała dyskusja, czy wprowadzić do niej komisarza. – Stało się to po tym, jak departament merytoryczny KNF dostarczył nowych informacji na temat SKOK-u – usłyszeliśmy od osób znających szczegóły sprawy.

Z naszych informacji wynika, że dokument nie zawierał rekomendacji, jaką decyzję powinna podjąć komisja. Niemniej zawarte w nim argumenty przekonały przynajmniej jednego członka KNF do tego, że wniosek o komisarza należy poddać pod głosowanie. Nasze źródła wskazują, że chodzi o wiceministra finansów Piotra Nowaka. Odmówił on nam komentarza w tej sprawie, zasłaniając się tajemnicą przebiegu posiedzeń. Podobnie zrobiła KNF.

Ostatecznie na posiedzeniu komisji 26 czerwca 2018 r. do głosowania w sprawie Kasy Stefczyka nie doszło. Według naszego rozmówcy z protokołu posiedzenia wynika, że ówczesny szef KNF Marek Chrzanowski spytał, czy Nowak nadal podtrzymuje wolę głosowania nad powołaniem zarządcy. W odpowiedzi wiceminister finansów miał stwierdzić, że zgłasza wniosek formalny o przygotowanie informacji o możliwości wprowadzenia komisarza w SKOK Stefczyka, bo „jest to jeden ze scenariuszy, który powinien zostać poważnie rozważony”.

Podstawą do tego miały być informacje finansowe, które komisja otrzymała kilkanaście dni wcześniej. Nowak nie dostał już jednak możliwości zajęcia się sprawą. Tydzień po posiedzeniu komisji został odwołany ze stanowiska przez ministra finansów. Oficjalny powód to nowe obowiązki w resorcie. Jeszcze ciekawsze wydaje się to, że tego samego dnia, w którym Piotr Nowak odszedł z KNF, szefem departamentu komisji zajmującego się SKOK-ami został Filip Czuchwicki, w przeszłości m.in. pracownik Krajowej SKOK, czyli czapy całego systemu. Tą z kolei do 2012 r. kierował senator Grzegorz Bierecki, który jest również przewodniczącym rady nadzorczej w SKOK Stefczyka.

WIĘCEJ W JUTRZEJSZYM WYDANIU DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ