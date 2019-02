KGHM Polska Miedź

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało cztery osoby podejrzewane o korupcję przy dostawach urządzeń do KGHM Polska Miedź - dowiedziała się PAP. Zatrzymani, to dwóch pracowników Koncernu i dwóch przedsiębiorców.

Ze względu na dodatkowy wymóg w zakresie testów warunków skrajnych oraz planowane przejęcie Euro Banku, Bank Millennium zamierza zatrzymać całość zysku netto za rok 2018 w kapitałach własnych, podała instytucja.

Bank Millennium podtrzymuje cele strategiczne do 2020 r. i zakłada zanotowanie 1 mld zł zysku netto w 2020 r. wobec 761 mln zł zysku w 2018 r., wynika z wypowiedzi wiceprezesa Fernando Bicho. Bank nadal zakłada, że uda się zakończyć transakcję przejęcia Euro Banku w II kw. 2019 r.

Bank Millennium odnotował 212,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2018 r. tj. o 6,2% więcej niż w poprzednim kwartale i o 18,3% więcej niż rok wcześniej, podał bank, prezentując wstępne (nieaudytowane) dane. Skonsolidowany zysk netto za cały 2018 r. wyniósł 760,7 mln zł i był najwyższy w historii banku.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM w styczniu br. wyniosła ok. 22 mln zł, co oznacza spadek o 8% r/r, podała spółka. Zarząd TXM kontynuuje pogłębianie restrukturyzacji sieci, m.in. zamykając nierentowne sklepy.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 15,5 mln zł w styczniu 2019 r. i były wyższe o 9% w skali roku, poinformowała spółka.

Maxcom podpisał term sheet w sprawie zakupu 20,1% udziałów litewskiej firmie Rubbee zajmującej się rozwojem i produkcją elektrycznych napędów do rowerów, podała spółka. Wartość transakcji, która ma być zawarta do 31 marca 2019 r. wyniesie 280 tys. euro.

Echo Investment planuje rozpoczęcie budowy około 100 tys. m2 biur - m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi i Krakowie, podała spółka. W przygotowaniu są projekty o łącznej powierzchni 150 tys. m2. Deweloper w 2018 r. podpisał umowy najmu na łączną powierzchnię blisko 80 tys. m2.

Przychody TIM wzrosły o 9,5% r/r do 63,6 mln zł w styczniu 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Marvipol Development chce zwiększyć zainteresowanie swoją ofertą inwestycyjną wśród przedstawicieli Polonii, poinformował wiceprezes Mariusz Poławski. Według niego, projekty szczególnie atrakcyjne dla Polaków mieszkających za granicą to Unique Apartments w Warszawie i Dwie Motławy w Gdańsku. Okazją do prezentacji oferty Polonii ma być Kongres 60 mln - Globalny Zjazd Polonii, organizowany w Miami.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarła ze szwajcarską firmą Ameropa oraz spółką Somiva z Senegalu, trójstronną umowę dotyczącej zakupu niskokadmowych fosforytów pochodzenia senegalskiego, podały Police. Wartość umowy to ok. 240 mln zł.

Anwil z grupy kapitałowej PKN Orlen uruchomił zautomatyzowany system ważenia pojazdów w transporcie samochodowym, który ograniczył czynności związane z obsługą tego procesu o ponad połowę, podała spółka. To wstęp do rozbudowy mocy produkcyjnych spółki o połowę, planowanej do 2021 roku.