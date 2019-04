Z tej okazji do belgijskiej stolicy przyleciał premier Mateusz Morawiecki.

Poza nim w uroczystości podpisania umowy w siedzibie Komisji Europejskiej wzięli udział pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, prezes GAZ-SYSTEM-u Tomasz Stępień, a także wiceprzewodniczący KE ds. unii energetycznej Marosz Szefczovicz oraz komisarz ds. klimatycznych i energii Miguel Arias Canete.

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku. Umożliwi on przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach. Według GAZ SYSTEM-u zdolność przesyłowa nowego rurociągu ma wynosić 10 mld m sześc. rocznie.

Dofinansowanie ma zostać przeznaczone na realizację prac budowlanych zarówno dla gazociągu podmorskiego, łączącego systemy przesyłowe Polski i Danii, jak i na rozbudowę oraz modernizację polskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego.

W styczniu KE poinformowała, że w budowę połączenia zostanie zainwestowane prawie 215 mln euro. Listę projektów energetycznych, które otrzymają dofinansowanie unijne zatwierdziły już kraje członkowskie. Wśród nich znalazł się duńsko-polski projekt.

Morawiecki: To jest coś strategicznie przełomowego

To jest coś strategicznie przełomowego. Nasze bezpieczeństwo gazowe będzie w zupełnie innym miejscu niż było 4-5 lat temu za czasów naszych poprzedników - powiedział w Brukseli premier Mateusz Morawiecki po podpisaniu umowy na dofinansowanie budowy gazociągu Baltic Pipe.

Morawiecki podczas konferencji poinformował, że Polska ma środki europejskie na wsparcie budowy Baltic Pipe. "Te trzy lata ciężkich negocjacji pana ministra Naimskiego, pana ministra (energii, Krzysztofa - PAP) Tchórzewskiego, pana ministra (wiceszefa MSZ, Konrada - PAP) Szymańskiego zostały dzisiaj zwieńczone ogromnym sukcesem - podpisaniem tej umowy" - powiedział.

"To jest coś strategicznie przełomowego, bo nie tylko mamy do czynienia dzisiaj z momentem, w którym możemy powiedzieć, że za trzy lata gazociąg bałtycki powstanie. Dziękuje naszym partnerom duńskim, partnerom norweskim, z którymi dobra, profesjonalna współpraca doprowadziła nas do tego momentu, a to spowoduje, że nasze bezpieczeństwo gazowe będzie w zupełnie innym miejscu niż było 4-5 lat temu za czasów naszych poprzedników" - mówił premier.

