Źródło: PAP

- W najbliższych miesiącach oficjalna aplikacja YouTube trafi na urządzenia streamingowe Fire TV, zapewniając użytkownikom nieprzerwany dostęp do świata rozrywki, w tym muzyki, ulubionych artystów, programów rozrywkowych, wiadomości, transmisji wydarzeń sportowych i wielu innych atrakcji; - Również w nadchodzących miesiącach posiadacze urządzeń Chromecast i Android TV zyskają nieograniczony dostęp do tysięcy tytułów i oryginalnych produkcji Amazon, m.in. nagrodzonego Złotym Globem serialu telewizyjnego „Wspaniała Pani Maiselˮ, a także seriali: „Jack Ryanˮ o bohaterze stworzonym przez Toma Clancy'ego, „Homecoming ˮ i „Hanna and The Widowˮ.