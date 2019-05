Alior Bank: Proces restrukturyzacji Ruchu przebiega zgodnie z planem



Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Proces restrukturyzacji Ruchu przebiega zgodnie z planem i powinien zakończyć się przejęciem przez PKN Orlen do końca tego roku, poinformował prezes Alior Banku Krzysztof Bachta. Przy pozytywnym scenariuszu, bank oczekuje spadku odpisów na tę ekspozycję w tym roku.

"Proces restrukturyzacji przebiega w tej chwili zgodnie z planem. W praktyce czekamy teraz na zatwierdzenie układów z wierzycielami. Zakładamy, że do końca roku proces restrukturyzacji powinien zakończyć się przejęciem przez PKN Orlen" - powiedział Bachta podczas konferencji prasowej.

"Przy pełnym sukcesie tego projektu oznacza to, że odpisy by nam spadły, dlatego, że nasza redukcja tego zadłużenia, którą w ramach wsparcia w procesie restrukturyzacji zagwarantowaliśmy to 85%. To oznacza, że w praktyce mielibyśmy ok. 87 mln zł odpisów na tę ekspozycję. Oczywiście na dziś, nie jest pewne, że to się zakończy sukcesem, stąd odpisy są wyższe ze względów ostrożnościowych" - powiedział także.

Obecnie odpisy są na poziomie 100 mln zł, dodał.

W połowie kwietnia Alior Bank zawarł porozumienie w sprawie warunków transakcji pomiędzy bankiem, PKN Orlen oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) w sprawie przejęcia 100% akcji Ruch w restrukturyzacji i sprzedaży ich na rzecz PKN Orlen.

Nabycie akcji przez PKN Orlen nastąpi po spełnieniu warunków przewidzianych w porozumieniu tj. m.in.: 1. prawomocnego stwierdzenia wykonania układów zawartych w przyspieszonych postępowaniach układowych spółki, 2. uzyskaniu przez strony porozumienia zgód korporacyjnych oraz 3. wydaniu przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisję Europejską zgody na nabycie akcji przez PKN Orlen.

Porozumienie zostało zawarte w związku ze złożeniem 11 kwietnia br. przez PKN Orlen oferty finansowania Ruchu z zamiarem przejęcia akcji.

