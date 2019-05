Ursus ma złożyć dokumentację do NCBR ws. pojazdów bezemisyjnych do 3 czerwca



Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zgodziło się na przedłużenie terminu do 3 czerwca br. na złożenie przez konsorcjum Ursus Bus i Ursusa całej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy z NCBR na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego, podał Ursus.

"Zarząd Ursus w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 13 maja 2019 r. konsorcjum Ursus Bus, w skład którego wchodzi emitent, powzięło informację, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (zamawiający w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego) wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do złożenia, wymaganych do umowy B+R, dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz pozostałych wymaganych informacji" - czytamy w komunikacie.

Nowy termin na dostarczenie dokumentów NCBR ustalił na 3 czerwca 2019 r., podano także.

Pod koniec kwietnia Ursus poinformował, że został poproszony o złożenie do 29 kwietnia br. całej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r.



(ISBnews)