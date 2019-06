Patryk Nowakowski powołany w skład zarządu Santander Bank Polska



Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Santander Bank Polska powołała Patryka Nowakowskiego na członka zarządu banku, podała instytucja.

"Przed objęciem stanowiska członka zarządu, w latach 2016-2019 pełnił funkcję Chief Information Officer. Równolegle w latach 2017-2018 zarządzał projektem Portland, w którym […] doprowadził do włączenia operacyjnego, prawnego oraz płynnej migracji produktów klientów detalicznych i biznesowych wydzielonej części przedsiębiorstwa Deutsche Bank Polska do systemów Santander Bank Polska" - czytamy w komunikacie.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)