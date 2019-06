Duda: Polska będzie "silnym hubem, jeśli chodzi o dostawy gazu do Europy"

Źródło: PAP

Chcemy być silnym hubem, jeśli chodzi o dostarczanie tego źródła energii do Europy, przede wszystkim do Europy Centralnej - oświadczył prezydent Andrzej Duda, który udaje się w piątek do terminala LNG Sabine Pass w Zatoce Meksykańskiej.