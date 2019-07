Globalworth wdrożył w warszawskim Spektrum Tower technologię Trulifi



Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Globalworth wdrożył w warszawskim Spektrum Tower technologię Trulifi firmy Signify, która posługuje się falami świetlnymi, aby umożliwić komunikację bezprzewodową i stanowić alternatywę dla WiFi, 4G/5G, czy Bluetooth, poinformował dyrektor zarządzający Globalworth Grzegorz Strutyński. Zakłada wdrożenia w kolejnych obiektach.

"Stosowanie nowoczesnych technologii, takich jak Trulifi, w budynkach biurowych i miejscach pracy, jest źródłem przewagi konkurencyjnej w celu przyciągnięcia najemców i zwiększenia wartości aktywów. Jako właściciel, skupiamy się na dostarczaniu naszym klientom najwyższej klasy rozwiązań. Jesteśmy również zobowiązani do badania i testowania najnowszych technologii dostępnych na rynku. Cieszymy się, że jako pierwsi w Europie środkowo-wschodniej wdrożyliśmy technologię Trulifi firmy Signify, wyznaczając nowe standardy dla branży nieruchomości" - powiedział Strutyński, podczas spotkania z dziennikarzami.

Zamiast sygnałów radiowych (takich jak WiFi, 4G/5G, Bluetooth itp.), Trulifi posługuje się falami świetlnymi, aby umożliwić dwukierunkową komunikację bezprzewodową z prędkościami znacznie przewyższającymi większość konwencjonalnych technologii bezprzewodowych stosowanych w miejscach pracy.

Globalworth zainstalował 18 opraw oświetleniowych Philips z technologią Trulifi w trzech biurach w swojej nieruchomości Spektrum Tower w Warszawie w Polsce. Zakłada kolejne wdrożenia w innych budynkach ze swojego portfela.

Rozwiązanie Trulifi bazuje na optycznych, bezprzewodowych nadajniko-odbiornikach, które są wbudowane w oprawy oświetleniowe marki Philips (lub mogą zostać do nich dodane). Oznacza to, że klienci nie muszą usuwać i wymieniać istniejącej infrastruktury oświetleniowej, aby uzyskać doskonałą jakość światła i łączność bezprzewodową. Jak podali przedstawiciele Signify, technologia ta pokonuje rosnące zatory w spektrum radiowym i jest idealna dla obszarów, gdzie częstotliwości radiowe nie działają dobrze lub w ogóle, bądź nie są dozwolone.

"Trulifi podkreśla naszą strategię uwalniania ogromnego potencjału, jaki ma światło na nowych, szybko rozwijających się rynkach. Dzięki globalnej obecności, dużej bazie zainstalowanych urządzeń i wiedzy branżowej, pomożemy istniejącym i nowym klientom wykorzystać ich infrastrukturę oświetleniową w celu zapewnienia niezawodnej, bezpiecznej i szybkiej komunikacji bezprzewodowej w bardzo konkurencyjnej cenie. Gdziekolwiek jest światło, może być teraz komunikacja bezprzewodowa" - wyjaśniła Olivia Qiu, dyrektor ds. innowacji w firmie Signify.

Globalworth Poland Real Estate N.V. (dawniej Griffin Premium RE) to polska platforma nieruchomości biurowych, od kwietnia 2017 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT.

(ISBnews)