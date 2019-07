Pierwsze pieniądze zaczęły już wypłacać m.in. Poznań, Koźminek, Śrem i Wronki. Według wojewody z nowej odsłony programu skorzysta blisko 700 tys. dzieci.

Rozszerzony program "Rodzina 500 plus" ruszył 1 lipca. Zakłada on przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Każdy, kto chce online złożyć wniosek o 500 plus, od 1 lipca może to zrobić za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub platformy usług elektronicznych ZUS. Od 1 sierpnia wniosek będzie można złożyć także w formie tradycyjnej – papierowej.

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca. Z kolei złożenie wniosku po 30 września oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione (lipiec i sierpień). Rodziny, które złożą wnioski od 1 lipca, mają zagwarantowane wypłaty do końca maja 2021 r.

Urząd podał, że w regionie prowadzona jest kampania informacyjna, w której ramach ambasadorzy programu odwiedzili już blisko 60 wielkopolskich gmin. (PAP)

Autor: Rafał Pogrzebny