Przyłębska: kolejnym kandydatem do PKW - Wojciech Sych

Źródło: PAP

Złożyłam wniosek do prezydenta Andrzej Dudy, wskazując Wojciecha Sycha jako kolejnego kandydata do PKW; jest to wybitny sędzia z długoletnim stażem - poinformowała we wtorek prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.