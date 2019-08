"Ameryka musi spojrzeć prawdzie w oczy: zagrożeniem dla niej nie są tylko islamscy terroryści, ale również prawicowi, najczęściej młodzi, mężczyźni. Fanatycy albo wariaci. Albo jedno i drugie naraz. Wyposażeni w wojskową broń - stają się maszynami do zabijania" - alarmuje konserwatywny dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Zdaniem "FAZ" w USA znów pojawią się żądania zaostrzenia prawa regulującego dostęp do broni. "To smutny rytuał, który powtarza się przy każdym zamachu czy masowym morderstwie. Ucicha jednak równie szybko, jak się pojawia" - konkluduje dziennik.

Prawicowy "Die Welt" omawia reakcję Trumpa na masakry, który ocenił m.in., że w USA od dawna brakuje umiaru i politycznego centrum. "Kiedy Trump po mordach w El Paso i Dayton oświadcza, że w Stanach Zjednoczonych nie ma miejsca na nienawiść, to jest to ważna deklaracja. Ale niestety nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Kiedy Trump obiecuje skończyć z gloryfikacją przemocy w amerykańskim społeczeństwie, bardzo wysoko stawia poprzeczkę sobie i swojej administracji. Wie, że musi zjednoczyć kraj, ale nie jest w tym dobry. Jednak samo to, że zaczyna o tym myśleć, nie może zaszkodzić" - zauważa berlińska gazeta.

Lewicowo-liberalny "Tagesspiegel" czyni prezydenta Trumpa i jego retorykę pośrednio odpowiedzialną za zabójstwa.

"Bez wątpienia Donald Trump rozbudził resentymenty i wściekłość wobec całych grup ludzi mieszkających w USA, nazywając ich np. szczurami. Jest to werbalna przemoc. Szczucie Trumpa ma zmobilizować wyborców do oddania na niego głosu (w przyszłorocznych wyborach prezydenckich - PAP). Jest on rzecznikiem niezadowolonych. Artykułuje ich resentymenty i je zaostrza. Jest to tym bardziej nieodpowiedzialne, że stoi na czele państwa" - uważa dziennik z Berlina.

W weekend doszło w USA do dwóch strzelanin. Sprawcą sobotniej masakry na terenie centrum handlowego Walmart w El Paso w stanie Teksas jest 21-letni Patrick Crusius, który zabił 22 osoby. Według władz zbrodnia była motywowana nienawiścią na tle rasowym; wśród zabitych są Meksykanie. Crusiusa ujęto, może mu grozić kara śmierci. Kilkanaście godzin później w mieście Dayton w stanie Ohio 24-letni Connor Betts zabił dziewięć osób i ranił 32. Został zastrzelony przez policjantów z przechodzącego w pobliżu patrolu.

