"Do Krajowej Administracji Skarbowej docierają sygnały o podejrzanych wiadomościach e-mail, w których nadawca przesyła wezwanie do uiszczenia zaległego podatku VAT wraz z numerem konta, na które należy wpłacić należności" - poinformowało Ministerstwo Finansów we wtorkowym komunikacie.

Resort przestrzega, że tego typu wiadomości są fałszywe i nie zostały wysłane z serwerów Krajowej Administracji Skarbowej.

"Otwieranie linków lub załączników zamieszczonych w takich wiadomościach, jak również wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem i przekazanie naszych danych nieuprawnionym osobom" - ostrzega ministerstwo.

MF w komunikacie podało przykład fałszywego e-maila, zatytułowanego "Podatek Vat". Resort przywołał też treść e-maila (pisownia oryginalna): "Witam, przesylamy wezwanie do uiszczenia zaleglego podatku VAT pod grozba kary wynoszancej od 5 tys. do 500 tys. zl okres na wplacenie zaleglosci wynosi 7 dni roboczych od dnia dzisiejszego Rachunek na ktory nalezy wplacic nalezny podatek to PKO BP 20 1020 1332 0000 1502 0633 5436 z tytulem zalegly podatek VAT".

Wiadomość jest podpisana imieniem i nazwiskiem, podane są również telefony kontaktowe oraz adres strony internetowej: www.KrajowaAdministracjaSkarbowa.pl oraz e-mai: www.kas@mail.pl

Na dole fałszywego maila dołączony jest również załącznik: Podatek VAT.PDF.js

Resort apeluje o nieotwieranie linków i załączników z e-maili od nieznanych nadawców, a także nieodpowiadanie na takie wiadomości.

