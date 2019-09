Prime Bit Games ma dwie umowy z Fintech na realizację gier mobilnych



Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Prime Bit Games, w ramach realizacji umowy ramowej z Fintech, zawarł dwie umowy na realizację gier mobilnych, podała spółka.

"Pierwsza to gra edukacyjna o roboczej nazwie 'Alko Edu', która związana będzie z walką z alkoholizmem. Na zlecenie Fintech S.A. spółka wykona grę na platformy mobilne Android i iOS w szacunkowym terminie do 27 grudnia 2019 roku. Wartość umowy wynosi 100 tys. zł, z opcją jej zwiększenia w przypadku zlecenie prac dodatkowych. Spółka będzie wydawcą gry, za co otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 10% przychodów, co ma być rozliczane w okresach kwartalnych" - czytamy w komunikacie.



Druga umowa dotyczy rozbudowania i promocji gry "Magic Nations", flagowego produktu spółki. Zgodnie z nią, Fintech przeznaczy na ten cel kwotę 200 tys. zł, w zamian za co stanie się współproducentem gry, otrzymując 3% praw własności do gry i taki sam udział w jej zyskach. Zgodnie z umową, przychody z gry w pierwszej kolejności pokryją nakłady poniesione Fintech. Spółka Fintech zadeklarowała również możliwość zwiększenia udziału w grze do 25%, inwestując do 1 mln zł, jeśli rentowności kampanii marketingowej uzyskana w pierwszym etapie promocji gry będzie dodatnia. Fintech zapewniła sobie prawo pierwokupu praw autorskich do gry, jeśli spółka wystawi ją na sprzedaż, podano także.

"W opinii zarządu, realizacja powyższych umów będzie miała istotny wpływ na wyniki finansowe spółki w latach 2019-2021" - zakończono w komunikacie.

PrimeBit Games to notowany na New Connect deweloper gier.

(ISBnews)