W ubiegłym roku współczynnik dzietności, czyli średnia liczba dzieci urodzonych przez każdą kobietę w ciągu całego życia, spadł w Korei Południowej do rekordowo niskiej wartości 0,98. Aby utrzymać liczbę mieszkańców na stałym poziomie, musiałby on wynosić ok. 2,1 – podała agencja Yonhap.

Całkowita liczba urodzeń wyniosła w 2018 roku niecałe 327 tys. - znacznie mniej niż w rekordowym pod tym względem roku 1970, gdy na świat przyszło w Korei Płd. milion osób.

Według Yonhapu problem pogłębia się w związku ze spowolnieniem gospodarczym. Coraz więcej młodych Koreańczyków „dystansuje się” od poszukiwania partnerów, małżeństwa i posiadania dzieci z powodu problemów ze znalezieniem dobrej pracy – pisze południowokoreańska agencja.

Eksperci z państwowego biura statystycznego przewidują tymczasem, że w 2067 roku udział osób w wieku 65 lub więcej lat w południowokoreańskim społeczeństwie może wzrosnąć do 46,5 proc. z 14,9 proc. obecnie.

Wyzwania demograficzne „niosą poważne zagrożenie, które podważa potencjał wzrostu Korei Płd. i wzrostu zrównoważonego” - ocenił minister gospodarki i finansów Hong Nam Ki na spotkaniu z urzędnikami.

By zaradzić niektórym z tych zagrożeń, władze planują m.in. zmniejszenie liczby nauczycieli, by dostosować ją do spadającej liczby uczniów. Według biura statystycznego do roku 2030 liczba osób w wieku 6-21 lat zmniejszy się do 6 mln z prawie 8,5 mln w roku 2017.

Rząd przekazał również w środę, że rozważa wprowadzenie w nadchodzących latach systemu zmuszającego firmy do zatrudniania osób, które przekroczyły już wiek emerytalny. Ten został podniesiony z 58 do 60 lat w ramach reformy przyjętej w 2013 roku i wprowadzonej w pełni w życie w roku 2017.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano już 19,2 mld wonów (63 mln zł) na zachęty dla firm, które zatrudnią osoby w wieku 60 lub więcej lat na okres co najmniej jednego roku – pisze Yonhap. Krytycy podnoszenie wieku emerytalnego twierdzą natomiast, że może to dodatkowo utrudnić poszukiwanie pracy osobom młodym.

Seul planuje również reformy sił zbrojnych. Zmniejszona ma być ogólna liczba żołnierzy, zaś w większym stopniu stosowane mają być technologie wojskowe, takie jak drony czy satelity rozpoznawcze. Rozważane jest też wprowadzenie obowiązku służby wojskowej dla naturalizowanych obywateli Korei Płd.