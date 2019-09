4mobility z Grupy PGE uruchamia usługę carsharingu w Siedlcach



Siedlce, 27.09.2019 (ISBnews) - 4mobility - spółka, której większościowym akcjonariuszem jest PGE Nowa Energia - uruchomiła usługę carsharingu w Siedlcach, zastępując pilotażowy program uruchomiony w marcu br. przez PGE Nowa Energia, poinformowało 4mobility.

"Takimi projektami pokazujemy, że carsharing jest usługą nie tylko dla wielkich miast. Na przykładzie Siedlec widać, że może sprawdzić się też w mniejszych ośrodkach" - powiedział prezes 4Mobility Paweł Błaszczak, podczas konferencji prasowej w trakcie Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2019 w Siedlcach. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.

"Jesteśmy w szczególnym miejscu, w Siedlcach. To jest miasto wysycone elektromobilnością, znajduje się tu pięć punktów zasilania. Z przyjemnością mogę ogłosić, że zwiększamy naszą flotę w Siedlcach o 5 samochodów elektrycznych" - dodał wiceprezes PGE ds. innowacji Paweł Śliwa.

Oznacza to, że flota samochodów dostępnych w ramach usługi w Siedlcach wzrośnie do 10, a użytkownicy zyskają dostęp do ogólnopolskiej oferty 4Mobility - znaczącego gracza na rynku carsharingu w Polsce, podkreślono w komunikacie.

"4Mobility wprowadzi do Siedlec pięć nowych samochodów elektrycznych Nissan Leaf. Auta są w 100% elektryczne, a bateria o pojemności 40 KW pozwala na przejechanie ponad 300 km. Samochody będą wyposażone w dodatkowe elementy, które ułatwią prowadzenie (m.in. nawigację, czujniki parkowania, zestaw multimedialny z bluetooth)" - czytamy także.

Renault ZOE, które dziś jeżdżą w systemie wynajmu samochodów PGE, zmienią swoje oznakowanie i wraz z zamknięciem usługi PGEmobility.pl uzupełnią flotę samochodów elektrycznych 4Mobility. Użytkownicy aplikacji PGEmobility.pl będą mogli korzystać z usługi wypożyczania samochodów elektrycznych do 15 października, podano także w materiale.

4Mobility to spółka rozwijająca sieć samoobsługowych wypożyczalni samochodów typu car sharing. Jest notowana na NewConnect.

PGE Nowa Energia rozpoczęła działalność w 2017 r. Jej zadaniem jest identyfikowanie nowych obszarów biznesu oraz technologii. Angażuje się w przedsięwzięcia związane z elektromobilnością, akceleracją startupów oraz rozwiązaniami Smart Energy.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)