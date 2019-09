Bonikowska: Informacja to jeszcze nie wiedza. Musimy kształtować popyt na wiedzę

- Nikt nie lubi być zagubiony. To daje nam dyskomfort i poczucie, że świat jest coraz bardziej chaotyczny i niezrozumiały. Nawet przeciętny zjadacz chleba ma taką potrzebę, aby to zrozumieć – dodała prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i Think Tank Institute