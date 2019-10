Dziubak: Po wyroku TSUE liczę, że dług spadnie mi co najmniej o połowę

Źródło: PAP

Po wyroku TSUE ws. kredytów frankowych Justyna Dziubak liczy, że polski sąd unieważni jej umowę kredytową we frankach. Dziubak ocenia, że kwota która pozostanie jej do spłacenia spadnie co najmniej o połowę.