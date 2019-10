Tendencja jest jednak spadkowa, bowiem we wrześniu 52 tys. osób zostało zatrzymanych na granicy, podczas gdy w rekordowym miesiącu maju 144 255 osobom nie zezwolono na przekroczenie granicy Meksyku z USA. Mimo to we wrześniu liczba osób, które zostały na granicy zatrzymane lub zawrócone, wzrosła o 4 proc. porównując miesiąc do miesiąca.

Agencja Reuters podkreśla, że ograniczenie napływu migrantów z Ameryki Środkowej było jednym z głównym punktów kampanii wyborczej prezydenta USA Donalda Trumpa przed wyborami w 2016 roku i nadal jest jednym z jego narzędzi w walce o reelekcję.

Amerykańscy urzędnicy imigracyjni odmawiają prawa wejścia na teren USA głównie osobom z Gwatemali, Hondurasu i Salwadoru, które przedstawiają fałszywe informacje o prześladowaniach w ich krajach. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA wyjaśnił, że zgodę na przekroczenie granicy otrzymało tylko 15 proc. migrantów z wymienionych państ.

Zastępca Komisarza ds. Celnych i Ochrony Granic w USA Robert Perez powiedział, że migracja z Meksyku nadal jest na poziomie kryzysowym. Połowa zatrzymanych na granicy osób we wrześniu to dzieci lub całe rodziny, które na teren USA próbują przerzucić kartele zajmujące się handlem ludźmi.

"Zarabiają na tej wrażliwej grupie społecznej i dlatego wciąż jest to kryzys. Codzienne odbywa się ponad 1400 zatrzymań, a to zdecydowanie jest za dużo" - stwierdził Perez. (PAP)