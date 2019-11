Były prezydent Boliwii przyleciał do Meksyku, gdzie otrzymał azyl polityczny

Źródło: PAP

Były prezydent Boliwii Evo Morales przyleciał we wtorek do Meksyku, gdzie otrzymał azyl polityczny. Szef MSZ Meksyku Marcelo Ebrard powiedział, że musiał negocjować z rządami kilku państw Ameryki Łacińskiej, by zapewnić Moralesowi bezpieczne dotarcie do kraju.