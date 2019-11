ECC Games ma list intencyjny z włoskim wydawcą 505 Games w sprawie gry 'Drift20'



Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - ECC Games podpisał list intencyjny z włoskim wydawcą 505 Games, którego przedmiotem jest wola zawarcia umowy wydawniczej na wydanie gry "Drift20" w wersji na komputery osobiste, konsole oraz urządzenia mobilne, podała spółka.

"505 Games to znany na całym świecie, globalny wydawca gier komputerowych. W swoim portfolio ma m.in. gry 'Assetto Corsa' oraz 'Assetto Corsa Competizione', realistyczne symulatory wyścigów samochodowych, które do tej pory sprzedały się w nakładzie kilku milionów sztuk, co jest imponującym wynikiem. Tak, jak wielokrotnie podkreślaliśmy, gra 'Drift20' doskonale łączy elementy 'Assetto Corsy' pod kątem symulacji jazdy samochodem oraz serii gier 'Car Mechanic Simulator', co z kolei jest związane z mechaniką samochodów. 505 Games oddało w ręce graczy wiarygodny symulator wyścigów, a dodatkowo zadbało o odpowiednie licencje, dzięki czemu gry z serii zyskały fanów na całym świecie. Zamierzamy osiągnąć podobne efekty w grze 'Drift20'" - powiedział prezes ECC Games Piotr Wątrucki, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym, przedmiotem negocjacji pomiędzy ECC Games a 505 Games będzie ustalenie warunków współpracy, wynagrodzenia za udzielenie praw do wydania gry "Drift20", zakresu i budżetu marketingowego oraz ustalenie harmonogramu prac.

Na mocy porozumienia zawartego przez ECC Games z PlayWay, w przypadku zawarcia umowy z zagranicznym wydawcą, PlayWay będzie kontynuował działania marketingowe na rzecz promocji gry "Drift20".

"Współpraca ze znanym, doświadczonym partnerem, jakim jest 505 Games, przy dodatkowym marketingowym wsparciu ze strony PlayWaya pozwoli nam na dotarcie do odbiorców zarówno serii gier 'Asseto Corsa', jak również 'Car Mechanic Simulator'. W naszej ocenie, może to znacząco wpłynąć na zwiększenie przychodów ze sprzedaży tytułu" - dodał Wątrucki.

505 Games to włoski wydawca i dystrybutor gier należący do koncernu Digital Bros. Spółka posiada oddziały w Kalifornii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Chinach i Japonii. 505 Games wydaje produkcje na wiodące platformy sprzętowe, a także na urządzenia mobilne i przenośne konsole.

ECC Games S.A. to studio deweloperskie z Warszawy, które zajmuje się tworzeniem gier na platformy mobilne oraz PC. Na swoim koncie mają m.in. "Car Mechanic Simulator" w wersji dla iOS i Androida. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w lutym 2019 r.

(ISBnews)