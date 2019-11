Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Infoscan podpisał list intencyjny z firmą LLC Clinic Department of Modern Medicine w zakresie współpracy dotyczącej testowania urządzenia MED Recorder, podał Infoscan. W ramach listu intencyjnego podmiot z Ukrainy zobowiązał się do testowania urządzenia MED Recorder oraz ustalenia jego zapotrzebowania wśród lekarzy oraz specjalistów z należącego do partnera centrum medycznego oraz do placówek współpracujących.



"Zarząd Infoscan informuje o zawarciu w dniu 28 listopada 2019 r. listu intencyjnego z LLC Clinic Department of Modern Medicine z siedzibą w Kijowie, w którym partner wyraził wolę podjęcia współpracy w zakresie testowania urządzenia MED Recorder, analizy podobieństwa Urządzenia do urządzeń wykorzystywanych do diagnostyki zaburzeń snu na Ukrainie prowadzącej do ustalenia jego zapotrzebowania na tym rynku, a także podejmowania działań mających na celu promocję technologii i prowadzących do sprzedaży urządzenia na obszarze Ukrainy" - czytamy w komunikacie.



List intencyjny został zawarty na okres trzech miesięcy i zostanie zakończony przygotowaniem przez partnera raportu dotyczącego przyszłej strategii sprzedaży urządzenia na rynku ukraińskim, podano także. Partner podejmie również działania mające na celu promocję technologii oraz sprzedaż rozwiązania na terenie Ukrainy.



"Rozmowy z LLC na temat potencjalnej współpracy prowadziliśmy już od jakiegoś czasu. Nasze rozwiązanie bardzo spodobało się ukraińskiemu partnerowi, w związku z czym jest zainteresowany współpracą. Chciałby jednak przetestować nasze rozwiązanie w swoich placówkach współpracujących, w wyniku czego podpisaliśmy list intencyjny. LCC otrzyma od nas 3 urządzenia oraz dostęp do systemu telemedycznego na 3 miesiące. W tym czasie zostaną przeprowadzone badania testowe oraz opracowana strategia sprzedaży" - powiedział wiceprezes Infoscanu Maciej Nowak, cytowany w komunikacie.



Dodał, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy Infoscan podjął szereg działań mających na celu wejście na rynek ukraiński. W maju tego roku spółka uczestniczyła w misji gospodarczej podczas której zdobyła wiele kontaktów oraz nawiązała relację z obecnym partnerem.



LLC Clinic Department of Modern Medicine z siedzibą w Kijowie prowadzi działalność w zakresie wielospecjalistycznego centrum medycznego zatrudniającego techników i ekspertów z dziedziny otorynolaryngologii w celu dostarczania skutecznych terapii chorób uszu, nosa i gardła (ang. ENT diseases).



Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.



(ISBnews)