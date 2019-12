Francja: Pomysł nałożenia przez USA ceł na francuskie towary jest "nie do zaakceptowania"

Źródło: PAP

Francuski minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire zdecydowanie odrzucił we wtorek amerykański pomysł nałożenia 100-procentowych ceł na niektóre francuskie towary, takie jak sery, kosmetyki, szampany i wina. "To nie do zaakceptowania" - ocenił.