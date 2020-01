Shell: W Polsce powinno powstać około 10 ładowarek IONITY do końca 2021 roku



Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - Shell uruchomił na Węgrzech pierwszą stację ładowania pojazdów elektrycznych wysokiej mocy we współpracy z operatorem sieci ładowania IONITY w Europie Środkowej i Wschodniej, podała spółka. Trwają także prace nad uruchomieniem pierwszych stacji Shell-IONITY w Polsce. Z 21 stacji IONITY w naszym regionie, które mają powstać do końca 2021 roku, około 10 ma być zlokalizowanych w Polsce.

Dodatkowo Shell udostępnił też na Węgrzech dwa pierwsze publiczne punkty ładowania w ramach usługi Shell Recharge - swojej globalnej marki ładowania pojazdów elektrycznych. Do końca 2021 roku w Europie Środkowej i Wschodniej ma powstać ok. 100 punktów Shell Recharge, najprawdopodobniej również w Polsce, choć Shell na razie nie potwierdził tego oficjalnie.

"Cieszę się, że rozpoczynamy dzisiaj nowy rozdział w historii Shell Retail w Europie Środkowej i Wschodniej. Region ten wyróżnił się już innowacyjnością w dziedzinie paliw tradycyjnych w postaci uszlachetnionych gatunków Shell V-Power. Obecnie wkraczamy w nową epokę, oferując klientom niskoemisyjne paliwa transportowe" - powiedział wiceprezes wykonawczy Shell Retail István Kapitány, cytowany w komunikacie.

Pierwsza stacja ładująca o wysokiej mocy Shell-IONITY powstała na Węgrzech przy autostradzie M7 w pobliżu Balatonu. Każdy z czterech punktów ładowania na stacji oferuje do 350 kW mocy. Ładowanie pojazdów nowej generacji przy użyciu ładowarek o wysokiej mocy trwa do 10-15 minut, czyli nawet trzy razy krócej niż w przypadku ładowarek dostępnych obecnie dla kierowców, podkreślono.

Drugi punkt ładowania IONITY na stacji Shell na Węgrzech jest w trakcie budowy i ma zostać otwarty do końca lutego 2020 r.

Do końca 2021 roku IONITY planuje wybudowanie łącznie 21 punktów ładowania na stacjach Shell w całej Europie Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce, Czechach, Słowenii oraz na Węgrzech i Słowacji.

"IONITY pracuje obecnie nad uruchomieniem pierwszych stacji szybkiego ładowania Shell-IONITY w Polsce. W planach jest obecnie ok. 10 takich stacji" - powiedziała rzeczniczka prasowa Shell Polska Anna Papka w rozmowie z ISBnews.

Jednocześnie Węgry stały się piątym rynkiem Shell w Europie (i dziewiątym na świecie), na którym wprowadzana jest usługa Shell Recharge. Własna usługa Shell oferuje szybkie ładowanie z mocą 50 kW, które umożliwia zazwyczaj uzupełnienie baterii pojazdu od 0% do 80% w ciągu około 30 minut. Na Węgrzech usługa ta została udostępniona na dwóch stacjach: na autostradzie M7 oraz na autostradzie M3. Obie stacje będą dla Shell pilotażowymi punktami ładowania pojazdów elektrycznych w tym regionie.

"Węgry są obecnie najlepiej rozwiniętym rynkiem pojazdów elektrycznych w Europie Środkowej i Wschodniej, dlatego właśnie tutaj zaczęliśmy

opracowywać i testować swoje rozwiązania. Nasze ambitne plany zakładają udostępnienie punktów ładowania pojazdów elektrycznych na 100 stacjach Shell Retail do końca roku 2021 w całym regionie, w ramach naszych własnych inwestycji lub we współpracy z partnerami" - powiedział dyrektor generalny ds. rynku detalicznego na Europę Środkową i Wschodnią w Shell Oleksandr Koliakin, również cytowany w komunikacie.

Shell Polska na razie nie potwierdził oficjalnie, że punkty ładowania Shell Recharge znajdą się także na stacjach Shell w Polsce.

"Mogę tylko powiedzieć, że marka Shell Recharge będzie rozwijana w Europie Środkowej i Wschodniej" - powiedziała ISBnews Papka.

IONITY to założona w 2017 roku spółka joint-venture należąca do BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company oraz Volkswagen Group. Jej celem jest budowa rozległej i niezawodnej sieci ładowania o wysokiej mocy (High Power Charging, HPC) 350 kW umożliwiającej użytkownikom samochodów elektrycznych w Europie swobodne podróżowanie na dalekich trasach.

Holendersko-brytyjski koncern Shell to największa firma paliwowa na świecie. W Polsce jest obecny od 1992 roku i jest czwartym pod względem wielkości operatorem stacji paliw - na koniec 2019 roku firma zarządzała siecią 414 stacji, w tym 357 stacji własnych, 43 partnerskich oraz 14 automatycznych.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)