Fixly - weź sprawy w swoje ręce



Najczęściej na potencjalnego klienta trzeba czekać. A gdyby odwrócić ten proces? Taką możliwość daje serwis Fixly.pl, który działa odwrotnie niż np. klasyczne ogłoszeniówki. Wykonawca wybiera interesujące go zapytania i, jeśli jest zainteresowany realizacją usługi, odpowiada klientowi. Dzięki temu sam decyduje o tym, które zlecenia są dla niego opłacalne i warte podjęcia pracy.



Fixly dopasowuje rodzaj zlecenia do lokalizacji oraz listy usług, które wykonawca dodał do swojego profilu. Wszystkie dostępne zapytania widoczne są w menu głównym. Jeśli wykonawca jest zainteresowany, to wysyła wizytówkę swojego profilu klientowi, który ostatecznie podejmuje decyzję o wyborze wykonawcy. Warto wiedzieć, że na Fixly na każde zapytanie o usługę odpowiedzieć może maksymalnie 5 wykonawców.



Dostępna jest również aplikacja mobilna Fixly PRO na urządzenia z systemem Android oraz iOS, która zawiera wszystkie funkcjonalności serwisu. Dzięki niej można wygodnie zdobywać zlecenia z poziomu telefonu bądź tabletu. Fixly do tej pory kojarzyło się z budowami i remontami, ale duża popularność serwisu wśród użytkowników sprawiła, że zakres dostępnych usług znacznie się rozszerzył. Od teraz zlecenia będą mogły znajdować osoby z branży motoryzacyjnej, finansowej, reklamowej, technologicznej czy nawet kosmetycznej.



Konto wykonawcy na Fixly można bezpłatnie zarejestrować tutaj - https://fixly.pl/rejestracja/wykonawca.

Postaw (na) stronę internetową



Chcąc zaistnieć w Internecie, zdecydowanie warto mieć swoją stronę WWW. Nie tylko po to, by klienci mogli nas znaleźć w wyszukiwarce, bowiem własna witryna firmowa pomaga również w budowaniu wizerunku profesjonalisty. Założenie strony o charakterze internetowej wizytówki nie jest niczym specjalnie drogim, podobnie jak koszty jej utrzymania.

Zlecenia z polecenia



Osoby poszukujące wykonawcy często korzystają z rekomendacji swoich bliskich. Podstawą tego, by być polecanym, jest oczywiście dobrze wykonana praca. Równie ważne jest jednak zadbanie o wywarcie dobrego wrażenie na kliencie. Nie od dziś wiadomo, że jesteśmy lepiej zapamiętani, gdy wzbudzimy sympatię - o takich osobach zdecydowanie chętniej mówi się innym. Jak dbać o wizerunek? Kulturalna rozmowa, dotrzymywanie umów, otwarcie na problemy i wątpliwości klienta to podstawy, które są gwarancją bycia pozytywnie odbieranym przez innych.

Promuj się podczas podróży



Gdziekolwiek się nie udamy, jesteśmy ambasadorami swojej firmy. Warto o tym pamiętać i mieć pod ręką wizytówkę bądź ulotkę reklamową. Jeśli mamy samochód firmowy, warto wykorzystać go jako sposób na darmową promocję swoich usług i nakleić logo wraz z numerem telefonu i adresem e-mail. Ma to również znaczenie wizerunkowe - wygląda po prostu profesjonalnie.