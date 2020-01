Teraz materiał do badań wysyłany jest z Polski do laboratorium w Berlinie. Konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych prof. Andrzej Horban zaznacza, że nie ma wielu sytuacji wymagających weryfikacji. Dotąd sprawdzono kilkanaście przypadków, w żadnym nie uzyskano potwierdzenia.

"Nasze laboratorium będzie pierwsze, jeśli chodzi o badania krajowe" – powiedział PAP kierownik Pracowni Diagnostyki Molekularnej w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie dr hab. Janusz Stańczak. "To już do nas idzie. Laboratorium musi mieć dwa dni, żeby się z testem oswoić" – dodał.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział w środę, że prędzej czy później koronawirus dotrze do Polski i – jak akcentował – nie będzie to nic nadzwyczajnego. "Jesteśmy na to przygotowani" – zapewnił. "Obecnie groźniejszy niż koronawirus jest dla Polaków wirus grypy" – ocenił.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że nie ma na razie potwierdzonego przypadku koronawirusa w Polsce. Wirus z Wuhanu, stolicy prowincji Hubei w środkowych Chinach, wywołuje zapalenie płuc, które może być śmiertelne. Według oficjalnych danych na koniec dnia we wtorek potwierdzono 5974 zarażenia i 132 zgony spowodowane wirusem.

