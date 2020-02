Lewiatan: W ustawie o offshore należy wprowadzić dalsze usprawnienie postępowań



Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - W ustawie o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych powinny zostać wprowadzone przepisy w większym stopniu ułatwiające usprawniające postępowania, uważa Konfederacja Lewiatan. Zdaniem organizacji, należy także przyspieszyć wydanie regulaminu składania wniosków o wydanie decyzji o przyznaniu wsparcia. Konfederacja sugeruje też uchylenie niektórych przepisów.

"Rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych pozwolą już rozpoczętym inwestycjom na dalszy szybszy rozwój. Mogą także zachęcić inwestorów. Aby tak się stało, Lewiatan proponuje wprowadzenie do projektu kilku zmian" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem Konfederacji, niezwykle istotne są przepisy dotyczące tzw. local content, a więc udziału materiałów i usług lokalnych. Stworzono elastyczne instrumenty prawne, które mogą się przyczynić do wzmocnienia konkurencyjności polskiego przemysłu związanego z morską energetyką wiatrową na krajowym rynku.

"Najistotniejsze jednak mogą okazać się przepisy dotyczące postępowań administracyjnych, związanych z przygotowaniem morskich farm. Rozwiązania przygotowane w Lewiatanie, które skracają czas uzyskiwania koniecznych zezwoleń i pozwoleń, znalazły się w przepisach projektu. Projekt ustawy wymaga jednak wielu udoskonaleń" - czytamy dalej.

Lewiatan zaproponował szereg przepisów dalej usprawniających postępowania, w tym wypadku sądowe. Opóźnienia w tym zakresie mogą w określonych sytuacjach uniemożliwić inwestorowi uzyskanie wsparcia na podstawie przepisów proponowanej ustawy.

"Wnieśliśmy także o doprecyzowanie przepisów dotyczących wielkości obciążeń publicznoprawnych, aby w przypadku istotnej zmiany ich wysokości, wytwórca miał prawo wystąpienia o stosowną korektę wysokości pomocy publicznej. Widzimy także konieczność doprecyzowania przepisów dotyczących szczegółowości i zakresu harmonogramu rzeczowo-finansowego. Brak precyzji w tym zakresie może doprowadzić do zbytniej dowolności po stronie organów administracji" - powiedział radca prawny i ekspert Konfederacji Lewiatan Dominik Gajewski, cytowany w komunikacie.

Konfederacja postuluje także przyspieszenie wydania regulaminu składania wniosków o wydanie decyzji o przyznaniu wsparcia.

"Biorąc pod uwagę, że czas na składanie wniosków o przyznanie prawa do ujemnego salda jest ograniczony do 30 września 2022 r., regulamin powinien być wydany niezwłocznie" - czytamy dalej.

Lewiatan wniósł także o uchylenie przepisów (art. 23 ust. 9), który w istocie umożliwia odwołanie aukcji (obniżenie wielkości mocy do zera) z bardzo krótkim wyprzedzeniem.

"Powoduje to ryzyko inwestycyjne, zarówno po stronie potencjalnych wytwórców energii (inwestujących w morską energetykę wiatrową), jak i podmiotów, które chciałyby przygotować swoją ofertę dostaw towarów i usług dla tych wytwórców" - wskazano także.

