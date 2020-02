"Wraz z otwarciem wiosennego kalendarza, do siatki połączeń FlixBusa dołącza 20 nowych miast, a kolejne będą dodawane w nadchodzących tygodniach. Na początku kwietnia pierwsze zielone autobusy wyruszą w trasę między innymi do Białowieży, Mielna i Ustronia Morskiego. Pasażerowie będą mogli także wybierać spośród międzynarodowych nowości, takich jak Magdeburg, Poczdam czy Lille" - czytamy w komunikacie.



Łącznie oferta FlixBusa będzie obejmować ponad 270 miast w Polsce i Europie.



"Otwarcie kalendarza na okres wiosenno-letni to dla nas zawsze bardzo ważny moment. Wiąże się on nie tylko z umożliwieniem rezerwacji przejazdów w wysokim sezonie, ale też z uruchomieniem zupełnie nowych korytarzy oraz zwiększeniem częstotliwości na najbardziej popularnych relacjach, aby ułatwiać naszym pasażerom wakacyjne podróże. W dalszym ciągu dodajemy do naszej siatki mniejsze miejscowości, jak Mielno czy Białowieża, ale też ciekawe kierunki międzynarodowe, którymi z pewnością są Poczdam czy Lille. Co więcej, już niebawem zdradzimy więcej szczegółów dotyczących uruchomienia nowych połączeń z Polski do krajów bałtyckich" - powiedział mówi dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce i na Ukrainie Michał Leman, cytowany w komunikacie.



Pierwsze nowe linie wiosenno-letniego kalendarza FlixBus Polska to:



- 1330: Warszawa - Zielona Góra (start: 20.02.2020),



- 1387: Olsztyn - Koszalin (start: 09.03.2020),



- N1223: Szczecin - Białystok (start: 09.03.2020) - Białowieża (start: 02.04.2020),



- 1393: Kraków/Łódź - Poznań (start: 19.03.2020),



- 1263: Kraków - Zakopane - Budapeszt (start: 02.04.2020),



- N1393: Zakopane - Mrzeżyno (start: 02.04.2020),



- N1325: Białystok - Lille (start: 02.04.2020),



- 8. 1384: Karpacz - Olsztyn (start: 02.04.2020).





"Dzięki nowo uruchomionym połączeniom, do grona partnerów FlixBusa dołączają firmy Ali-Woj-Trans z siedzibą w Poznaniu, Frank-Tour z Konina oraz Arpa Travel z Olsztyna. Pod koniec ubiegłego roku dołączyły do niego także spółki PKS Przemyśl oraz Usługi Autokarowe i Towarowe Paweł Tyliszczak. Łącznie w sezonie letnim połączenia FlixBusa będzie obsługiwało co najmniej 40 partnerów autobusowych z całej Polski" - podano także.



FlixMobility to operator połączeń, oferujący nowoczesne opcje wygodnych, przystępnych cenowo i przyjaznych środowisku podróży za pośrednictwem autobusów FlixBus, pociągów FlixTrain, usługi FlixCharter, a od grudnia 2019 roku - również usługi carpoolingu FlixCar. Dzięki unikalnemu modelowi biznesowemu i innowacyjnej technologii, startup szybko stworzył największą europejską siatkę długodystansowych połączeń autobusowych, uruchomił pierwszy zielony dalekobieżny pociąg w 2018 oraz w pełni elektryczne autobusy w Niemczech, we Francji i USA.

